Güçlü bağışıklık için ne yapmalıyız?

KIŞ HASTALIKLARI

Güçlü bağışıklık için sebze ve meyve ağırlıklı beslenerek bedeni antioksidan besleyerek, c vitamini alımını arttırmalıyız.

Böylelikle antioksidan beslenen bireyler kış hastalıklarına yakalansalar bile hızla şifalarına kavuşurlar.

HAZIR PAKETLİ GIDALAR

Yetersiz beslenme, stres, kronik hastalıklar, hazır paketli gıdalar bağışıklık sistemimizi güçsüzleştirmekte olup, kış mevsiminde kolaylıkla atlatabileceğimiz hastalıklardan günlerce kurtulamamamıza sebep olmaktadır.

SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Kışın gelmesi, havaların soğuması ile birlikte su tüketimini de ihmal ediyoruz. Oysaki vücudumuzun en önemli ihtiyacının başında su gelmektedir.

Su tüketmeye özen gösterip her gün 2-3 porsiyon meyve ve öğünlerde sebze tüketmek en büyük şifa aracıdır. (tanı konulmuş rahatsızlığınız yoksa)

C VİTAMİNİ TAKVİYESİ

A, C ve E vitaminleri sayesinde güçlü antioksidan özellik gösteren sebze ve meyve tüketimi arttırılmalıdır. C vitamini yüksek oranda bulunan besinler tüketilmelidir; Maydanoz, kivi ve kapya biber, narenciyeler c vitamini bakımından en zengin besinlerdir.

KIRMIZI ET TÜKETİMİ

Tereyağ, margarin, kuyruk yağı gibi hayvansal kaynaklı yağlar yerine zeytinyağ tüketilmelidir. Kırmızı et tüketimi azaltılmalıdır, kırmızı etin sindirimi zordur bedeni yorar ve asit hale getirir oysaki bedenin alkali ve mideyi yormayan besinlere ihtiyacı vardır ki bu da hastalıklardan hızlıca iyileşme sürecinde oldukça önemlidir.

BİTKİSEL PROTEİN

Günlük protein gereksinimi için beslenmede bitkisel protein kaynaklarına yer verilmelidir. Protein her sebzede ve baklagilde bulunmaktadır, stres yapmaya, protein az aldım demeye hiç gerek yok çünkü sağlıklı ve dengeli beslenmede her ihtiyacınızı karşılamış olursunuz.

EKMEK TÜKETİMİ

Karbonhidrat ihtiyacı kompleks karbonhidratlardan karşılanmalıdır. Günlük ekmek tüketimi tam buğday, çavdar ve kepekli ekmek tercih edilmelidir. Antioksidan kapasitesi yüksek olan baharatlar her yemek için mutlaka kullanılmalıdır.

KIŞ ŞİFACISI ISPANAK

Salata ve yemeklerinizde; sumak, zencefil ve zerdeçal gibi baharatlar kullanılmasına özen gösterilmelidir çünkü baharatlar tam bir anti kanser ve anti hastalık deposudur.

Kış şifacısı ıspanağı akşam yemeklerinizden eksik etmeyin hatta salatasını denemelisiniz;

YÜKSEK ANTİOKSİDAN KIŞ SALATASI

1 kâse bebe ıspanak

2 dal taze soğan(ince ince doğranmış)

1 adet yeşil elma

1 çb. nar

Sumak – tuz

1 avuç buharda haşlanmış brokoli

Limon – sarımsak – 1 yemek kaşığı zeytinyağ