Büyükakın: “Çelik endüstrisinde maliyet düşmüyor”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı ikinci oturumu bugün Kocaeli Ulusalarası Kongre Merkezinde yapıldı. 56 Gündem Maddesinin görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısının en önemli gündem maddesi ise Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı tahmini gelir gider bütçesi oldu. Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı bütçesi 23 Milyar TL olarak açıklandı. Bütçe oy birliği ile meclisten geçti. Tahmini gelir gider bütçesinin açıklanması sonrası Millet İttifakı adına Engin Taşdemir bütçe ile ilgili eleştiri ve değerlendirmelerde bulunurken Büyükakın’a vaad edilen metro ve tramvay projelerini sordu. Büyükakın ise Taşdemir’e cevap olarak, “İnanılmaz maliyet artışları var. Çelik endüstrisinde fiyatlar düşmüyor bu da bizi zora sokuyor” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE DEĞİNDİ

Taşdemir, bütçe değerlendirmesi konuşmasında, "Mesela 2020 yılındaki bütçe 2 milyar 775 milyon TL iken, 2023 yılı bütçesi bunun yaklaşık 9 katı. Yani bütçe 3 yılda 9 kat artmış fakat asgari ücret ise 2 buçuk kat artmış. Oysa asgari ücretin yerel yönetimler gibi arttığını düşünmüş olsaydık bugün asgari ücret yaklaşık 21 bin TL olması gerekirdi. Bu çelişkiye de dikkatinizi çekmek istedim. Büyükşehir bütçemiz 2022 yılı bütçesine göre yaklaşık %100 oranında artmıştır. Çevre Koruma Dairesine ciddi bir bütçe ayrılmış. Umarız bu bütçeyi doğru bir şekilde harcarsınız. Bir daha kentimizde çevre faciaları yaşanmaz.

“SORUNLAR BİR NEBZE AZALACAK”

Özellikle kentimizin deprem bölgesinde olması sebebiyle ve geçtiğimiz günlerde kendini maalesef ki tekrar hatırlatan deprem gerçeği ortada duruyorken Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığına 250 milyon TL ayrılmasının çok yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına 298 milyon ayrılmış. Bunun 244 milyonluk kısmı ile mal ve hizmet alımının yapılacağını görüyoruz. Muhtarlık Dairesi Başkanlığına 750 milyon liralık olağanüstü bir bütçe ayrılmış. Geçtiğimiz yıl ki bütçesi ile kıyasladığımızda kat be kat arttığını görüyoruz. Muhtarların bütün taleplerini yerine getirilecek olması, en azından sorunların bir nebze azalacağını gösteriyor.

KOCAELİ’DEKİ YOKSULLUĞU AÇIKLIYOR

Performans programına kısaca baktığımızda 2023 metro hattı hedef 40 km olarak görülüyor. Burada belirtilen 40 km hangi güzergahı kapsıyor? Tramvay hattı hedef 12 km olması. Otopark yapım hedefinin 3 tane olması çok ama çok yetersizdir. Atık ve Bertaraf Tesisi için 562 milyon ayrılmış Bu Kandıra’da yapmayı düşündüğünüz Çöp Fabrikası için mi yoksa Hereke’de yapılması düşünülen Atık Tesisi için mi? Destek olarak gübre geçen yıla göre 10 kat artmış çok olumlu olduğunu söyleyebilirim. Fakat çiftçilerimize verilecek tohum geçen yıla göre azalmış görünüyor. Sosyal Yardım olarak vatandaşlara 450 trilyon para ayrılmış. Aslında bu rakam bile Kocaeli’de ki yoksulluğun geldiği durumu özetlemek için yeterli bir sebep olsa gerek. Dolayısıyla sayın Başkanın görev süresi olarak 15 ay gibi kısa bir süresi kalmış oluyor. 5 yıllık seçim beyannamesine baktığımızda geride kalan 3 buçuk yılda aslında vaat ettiklerini yapmış mı yapmamış mı? Bunu da kısaca gözden geçirelim.



“ZEHİRLİ GAZLAR HAVAYA SALINIYOR”

Sayın Başkan “Akıllı Teknolojilerle Kocaeli’nin havasını suyunu toprağını” koruyacağız demiş. Oysa şuan Kocaeli’de berrak ve pırıl pırıl akan tek bir dere bile neredeyse yok. Fabrikalar filtrelerini denetimlerde açıyor ve diğer zamanlarda zehirli gazlar maalesef hava salınıyor. Bu konuda ciddi bir denetim sağlanması gerekiyor. Atık Bertaraf Tesisinin büyük bir ihtiyaç olduğu söylenmesine rağmen yaklaşık 8 yıldır hala çözülememiş. Mesela 3 buçuk yıl önce Başkan “Güvenli Kolay ve Konforlu Ulaşım” demiş. Oysa bu şehirde çalışan kesim neredeyse günün 3 saatini yollarda işine veya evine gitmek için geçirmekte.



“HALA BİR GELİŞME YOK”

Aracı olmayanlarda ufacık araçlarla balık istifi 1 saati aşan yolculuk ile evine ulaşmaktadır. 45 aylık sürede 1500 metre çift hat tramvay yolu devam ediyor. Hizmete giren “metro” hattı ise hiç yok. Yahya Kaptan-Kocaeli Stadyumu Tramvay Hattı projeniz vardı. Hala bir gelişme yok.” Beyannamenizde Körfez-Derince ,İzmit ve Kartepe metro hattını taahhüt etmiştiniz. Geçen yıl mecliste akıbetini sormuştuk sizlerde şimdilik bundan vazgeçtiğinizi belirtmiştiniz. “Kocaeli Değerleri ile Güçlenecek” denilmiş ama Kocaeli denilince marka nedir? Diye sorsak sanayi, liman ve lojistik akla gelmektedir.

KOCAELİSPOR'DA 50 MİLYAR BORÇ

En son Kocaelispor basın sözcüsü şuan kulübün 50 milyon lira borcu olduğunu beyan etti. Hakkınızı yemiyorum ciddi destek sağladınız. Fakat ya yönetim yada yönetimsel hatalardan kaynaklı takım kötü duruma düştü. “Köy Yerleşik Alanlarına Tersine Göç” projeniz vardı. Bu konuda nasıl bir çalışma yaptınız? Köylere göç eden vatandaşımız var mı? “Tasarruf ve Kaynak Üretimi” yapılacağını yani belediyemizin öz kaynakları güçlenecek ve şehrin gelişim-dönüşümü sağlanacak demişsiniz. Bence en başarılı olduğunuz konu budur. Şöyle ki, Darıca-Gebze Metro Hattı için bakanlıktan 5 milyar, Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için 800 milyon ödeyecek. Sorun işte burada başlıyor. Tamam kaynak sorunu yok ama bu devasa kaynaklar ile kentin kronikleşmiş sorunları çözüldü mü? Kaynağımız çok ama kentimizin eksiği de çok. Biz sorumlu muhalefet anlayışımız gereği 2023 bütçesine evet oyu vereceğiz. Amacımız, sizlere bu bütçede destek olarak kentin sorunlarının bir an önce çözülmesine katkı sunmak. Umarız vatandaşlarımız bu kentte yaşadığı için kendini ayrıcalıklı ve mutlu hisseder" ifadelerini kullandı.

“DÖNÜŞTÜRMEKTE FAYDA VAR”

Taşdemir’e cevap veren Büyükakın: “Kentsel dönüşüm stratejimizin ana politikası kentsel gelişim çerçeve penceresini hazırladık. Bakanlıktan da onay geldi. Bundan sonraki süreçte yaklaşık 19 bin konut için orada düzenleme vardı. Bunun içerisinde ağır hasarlı binalar hariç. Bu 19 bin konutun bir kısmının imar düzenlemelerle düzelmesi mümkün. 19 bin konut 19 milyar demektir. Çok büyük bir bütçe ve bunun tamamının kentsel dönüşüme ayrılması mümkün değil. Kendiliğinden dönüştürülebilir olanları dönüştürmekte fayda var.

“FİYATLAR DÜŞMÜYOR”

Metro ile ilgili eleştirilere cevap veren Büyükakın, "Bahsedilen alan Körfez ve Kartepe arasında yer alan metro hattı. Ulaştırma bakanlığına yaptırılabilmesi veya yap işlet devlet şeklinde yapılması gibi seçenekler var. Büyükşehir’in metro yapma imkanı yok. Gebze'de bakanlığa 5 milyar liraya devrettiğimiz metro bugün 30 milyar lira tutar. Şehir hastanesi için yapılan tramvay projesinde Bir tramvay seti 40 milyon lira. Bunlar çok büyük paralar. İnanılmaz maliyet artışları var. Çelik endüstrisinde fiyatlar düşmüyor bu da bizi zora sokuyor.

“MEB İHTİYAÇ YOK DEDİ”

Okullarda yemek konusunu Milli Eğitim ile konuştum fiili olarak böyle bir sistemin kurulması mümkün değil. Okullarda kaldıkları süre açısından böyle bir yemek sistemini döndürmeye ihtiyaç yok denildi. İyi niyetinize inanıyorum. Bakalım ihtiyaç varsa yaparız.



