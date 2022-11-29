29 Kas 2022 - 17:38- Asayiş

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda, 900 gram skunk maddesi ve 99 sentetik hap ele geçirildi.