29 Kas 2022 - 18:20- Asayiş G: 29 Kas 2022 - 18:41

Husumetlisinin evini kundaklamaya gitti, ağabeyi vuruldu

Kartepe İlçesinde 4 ay önce silahla kendisini yaralayan husumetlisinin evini kundakladı. Yangını fark eden husumetlisinin havaya ateş açması üzerine olay yerine gelen ağabeyini husumetlisi silahla vurdu

Cihat Polat
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Husumetlisinin evini kundaklamaya gitti, ağabeyi vuruldu mask
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Silahla yaralanan ağabey ve kundaklama yapan kardeşin evlerinde yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu madde bulunurken gözaltına alınan 2 taraf da tutuklandı

Olay saat 07:00 sıralarında 28 Kasım 2022 pazartesi günü Kartepe Emekevler Mahallesi Cumhur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 12 Haziran 2022 tarihinde komşu olan Muhammet Can A.(20) ile Erdinç D.(28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Can A. silahla Erdinç D.’yi silahla vurarak yaraladı. Olayın ardından Muhammet Can A. tutuklandı. Tutukluluk süresi içerisinde Muhammet Can A’nın ailesi, Erdinç D. ve ailesi tarafından tehdit edildiklerini ve kapılarının işaretlendikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Olaydan 3 buçuk ay sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Muhammet Can A. ise tehditler sebebiyle İzmir’e ailesi ile birlikte gitti. İzmir’de bir süre kalan Muhammet Can A. evini satmak üzere yaklaşık bir hafta önce Kartepe’ye geldi. 

HUSUMETLİSİNİN EVİNİ YAKTI

28 Kasım sabahı Cumhur Sokak’taki evinde duman kokuları ile uyanan Muhammet Can A. yangını söndürmeye çalıştı. Bu esnada karşısında husumetlisi Erdinç D.’yi gören Muhammet Can A. evi kundakladığı düşüncesiyle havaya birkaç el ateş açması üzerine Erdinç D. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan Erdinç D.’nin abisi Erdem D.(32) Muhammet Can A.’nın evine doğru yöneldi. Muhammet Can A. husumetlisinin abisi Erdem D.’yi silahla vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri tarafından 112 Acil Ekiplerine durum bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı abi ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ABİ KARDEŞİN EVİNDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

Polis silahı ile birlikte Muhammet Can A.ve husumetlisi Erdinç D.’yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların evlerinde silah araması yapıldığı esnada tesadüfen çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yapılan aramalarda olayda yaralanan abi Erdem D.’nin evinde 3 parça halinde toplamda 1 kilogram 244 gram esrar, 29 adet hap şeklinde sentetik ecza, 1 adet el telsizi, ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Erdinç D.’nin evinde yapılan aramalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek, 1 adet kama ve 1 adet kelepçe yakalandı. 

2 TARAF DA TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinin ardından işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildiler. Burada Cumhuriyet Savcısı karşısına çıkan şahıslar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Hakim karşısına çıkan şahıslardan Muhammet Can A.(20) kasten yaralama suçundan tutuklanırken Erdem D.(28) ise nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve yakarak, patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı Erdem D.’nin tedavisinin ise kaldırıldığı hastanede devam ettiği öğrenildi.

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29 Kas 2022 - 18:20 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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