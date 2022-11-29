Taşdemir’den İSU’ya öneri: “Köylerden şikayet var”

Toplantıda söz alan Engin Taşdemir, köylerden gelen şikayetler doğrultusunda arıtmalar konusunda önlem alınması gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın başkanlığında yapılan İSU Genel Kurulu Toplantısı 2023 yılı tahmini gelir gider bütçesi oylandı. İSU’nun genel kurulda gündeme gelen gelir bütçesi 3 milyar 580 milyon TL olarak tahmin edilirken gider bütçesi ise 4 milyar 430 milyon olarak tahmin edildi. Genel Kurulda taleplerini ve önerilerini ifade eden Engin Taşdemir, “Köylerden gelen şikayetler var arıtmalarla ilgili olarak bu konuda bir önlem alınmasını öneriyoruz. Yağış sıkıntısından dolayı su musluklarına takılan aparatlarından her eve dağıtılırsa ciddi bir önlem olur. Gri su ile ilgili endüstride Yuvacık barajındaki sanayi yükünün hafifletilmesini öneriyoruz. 253 bin metre civarında aspesli boruların olduğu noktalar var. Bununla ilgili değişimin sağlanmasını öneriyoruz” dedi.

KAYIP KAÇAK ORANI YÜZDE 25

İSU Genel Kurulunda konuşan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık Kocaeli'de kayıp kaçak oranının yüzde 25 oranında olduğunu açıklandı. Yuvacık Barajı'nın durumu ile ilgili de bilgi veren Ali Sağlık, "Baraja giren su 310 bin ton. 380 bin şehre gelen su. Aşağı yukarı 75 günlük hali hazırda suyumuz var. Yağışlar geldiğinde bu risk ortadan kalkacak" ifadelerini kullandı. 2023 yılı Gelir bütçesinin 3 milyar 580 milyon TL, gider bütçesinin ise 4 milyar 430 milyon lira olarak öngördüklerini ifade eden Sağlık, 2023 yılında yatırımların ağırlıklı olarak kanalizasyon alanında olacağını ifade etti. Müsilaj nedeni ile güncellemeye gideceklerini belirten Sağlık, "2025 yılına kadar tüm arıtma sistemlerini ileri düzey biyolojik arıtma olarak düzenleyeceğiz. Kendimize yeni hedefler belirledik. Kayıp su oranını hedefimizi düşürdük" ifadelerini kullandı. Sağlık konuşmasını devamında ilçelerde yaptıkları yatırımların oranlarını açıkladı.

İSU YATIRIMLAR

Gebze - 74.1 milyon lira

Darıca - 48.7 milyon lira

Çayırova - 25.3 milyon lira

Dilovası - 32.1 milyon lira

Körfez 249.6 milyon

Derince 171.9 milyon

İzmit 150 milyon

Kandıra 61 milyon

Kartepe 119.8 milyon

Başiskele 104.6

Gölcük 118.5 milyon

Karamürsel 24.5 milyon