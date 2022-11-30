30 Kas 2022 - 13:15- Gündem G: 30 Kas 2022 - 13:23

Hürriyet: Bu güçlü birlikteliğimiz tüm Türkiye’ye model olsun

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM A.Ş arasında geliştirilen işbirliği ile yeni bir şehir yaşam kartı olacak Çınar Kart'ın lansman programı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi
Hürriyet: Bu güçlü birlikteliğimiz tüm Türkiye’ye model olsun mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM A.Ş arasında yapılan işbirliği ile ‘İki Şehir Tek Kart’ sloganıyla oluşturulan, her iki şehirde kullanılabilecek, toplu ulaşımdan alışverişe kadar hem vatandaşa hem de esnafa fayda sağlayacak olan ‘Çınar Kart’ projesinin lansmanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

İSTANBULKART İLE AYNI ÖZELLİKLERE SAHİP

Sosyal belediyeciliğin ayrıcalık kartı olarak tanımlanan İzmit Belediyesi Çınar Kart ile ihtiyaç sahibi ailelerin gıda, giyim, kırtasiye ve benzeri tüm ihtiyaçlarını daha modern bir anlayışla karşılama imkânına sahip olacak. Çınar Kart, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İstanbulkart ile aynı özelliklere sahip olacak ve tüm noktalarda İstanbulkartla aynı şekilde kullanılabilecek.

GENİŞ KATILIM

İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde saat 11.00’de gerçekleştirilen programa ev sahibi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanısıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Sayın Nihat Narin, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, Demokrat Parti İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Kaan Dilmen, Kocaeli Tokatlılar Dernek Başkanı Turan Şahin, Genel İş Sendikası İl Temsilcisi Vedat Küçük, CHP Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, CHP Eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, KYÖD Başkanı Uğur Saral, İBB ve BELBİM’İN yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

MUTLULUK DUYUYORUM”

Lansman programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadeleri kullandı; “ Bugün burada Dünya Başkenti ve dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul ile Doğu Marmara’nın incisi güzel İzmit’imizin, "İki Şehir Tek Kart" ve "Güçlü Kentin Güçlü Kartı", vizyonuyla aynı masada bir kez daha buluşmasından ötürü büyük mutluluk duyuyorum. Yeni bir hizmetin başlangıcı için buradayız. Halkımızın tek kartla birçok hizmetten yararlanacağı bir hizmeti başlatıyoruz.

DAHA ÖNCE DE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLDUK”

Daha önce pek çok defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde bulunduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu sağ olsun desteğini hiçbir zaman eksik etmedi. KİPTAŞ, BELTUR, İSFALT ve daha pek çok kıymetli İBB iştiraki şirket ile sık sık bir araya geldik ve hepsi bizlere yol gösterici oldu. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa bize dayanışma gösterdiler. Dayanışma hepimizi güçlü kılıyor. Bu kıymetli dayanışma adına bütün İzmitliler adına Başkanımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm şirket yöneticilerine de buradan tek tek teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız başkanım.

BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE”

Bugün de burada yine bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi BELBİM A.Ş. ile iki güzel şehir İstanbul ve İzmit arasındaki bu güçlü bağları perçinleyeceğiz. Çınar Kart İzmit’te yaşayan vatandaşlarımıza İstanbulkart’ın sunduğu tüm imtiyaz, indirim ve kampanyalardan yararlanma imkanı sunan ön ödemeli bir kart olarak hizmete sunuluyor. Özellikle toplu ulaşımdan alışverişe kadar hem vatandaşa hem de esnafa fayda sağlayacak olması bu ortak kart uygulamasını bir kat daha önemli hale getiriyor.

TAM BİR ŞEHİR KARTI”

Çınar Kart hem personelimizin giriş çıkışlarda kullanacağı hem de tüm vatandaşlarımızın ulaşım ve alışverişlerde kullanabileceği bir şehir kartı. Çınar kart ile anlaşmalı olacağımız esnaflarımıza da katkı sağlamış olacağız. Çınar Kart ile vatandaşlarımız sosyal, sportif ve kültürel bütün aktivitelerimizden indirimli veya ücretsiz şekilde faydalanabilecek. Daha da önemlisi İstanbul’da İstanbul Kart’ın geçtiği her yerde bizim Çınar Kartımız da geçerli olacak.

KART ÇEŞİTLERİ

Beş çeşit Çınar Kart’ımız olacak. Çınar Kart; Dileyen herkesin sahip olabileceği, kişiye özel şehir yaşam kartı olacak. İndirimli Çınar Kart; İstanbul içi toplu ulaşımda indirimli tarife ile seyahat hakkı kazanan kullanıcılara verilecek.

ÜCRETSİZ ÇINAR KART VE SOSYAL ÇINAR KART

Ücretsiz Çınar Kart; İstanbul içi toplu ulaşımda ücretsiz tarife ile seyahat hakkı bulunan kullanıcılara verilecek. Sosyal Çınar Kart; İzmit Belediyesi tarafından dezavantajlı aileler için uygulamaya alınan, içerisine yüklenen miktar ile ailelerin gıda, temizlik gibi ihtiyaçlarını karşıladığı ön ödemeli kartlar olacak.

PERSONEL KARTI

Personel PDKS Kartı; Biz bu kartı 1 buçuk sene önce devreye aldık ve çok güzel sonuçlar elde ettik. Bu kart İzmit Belediyesi personelimize verilecek olup, İstanbul içi ulaşımda ve ulaşım dışı ödemelerde, birçok sisteminde geçerli olan TL veya abonman yüklenerek kullanılabilecek. Ayrıca personel giriş kartı da olacak Çınar Kart.

BİRÇOK NOKTADA GEÇERLİ OLACAK”

Kocaelili kullanıcılar büyük zincir marketlerde, Getir uygulamasında, Multinet’in geçtiği her yerde, İş Bankası poslarında, İzmit Belediyesi Sosyal Tesisleri Gülümse Kafe ve yine İzmit Belediyesi Çınar Halk Market’lerde Çınar Kart’ımızı kullanabilecek. Yine sosyal tesislerimizde ve Çınar Halk Market’te Çınar Kart sayesinde belirli ürünlerden vatandaşlarımız indirimli olarak faydalanabilecek.

İSTANBUL’DA DA KULLANILABİLECEK”

İstanbul’da ise BELTUR, İstanbul Kitapçısı Kafeleri, İBB Sosyal Tesisleri, yine Multinet’in geçtiği mağazalar, perakende mağazacılık alışverişlerinde rahatlıkla Çınar Kart kullanılabilecek. İstanbul’da bulunan kültürel gezi seçeneklerinden olan Madame Tussauds, Sea Life, Legoland, Miniatürk, Panorama İstanbul Tarih Müzesi’nde, İSPARK Otoparklarında, Matik ve Renova Otomatlarda ve Halk Bakkallarda kullanılabilecek.

ÇOCUK ÖDÜL MARKET

Ayrıca bizim, İzmit Belediyesi olarak geleceğimiz adına, sadece İzmit’in değil tüm dünyanın geleceği adına çok önem verdiğimiz bir projemiz var. Daha çok çocukları kapsayan, onlara üzerinde yaşadıkları dünyanın ne kadar değerli olduğunu anlatan bir proje. Çocuk Ödül Market. Geri dönüşüm temelli bir proje.

ÇEŞİTLİ ÖDÜLLER KAZANIYORLAR”

Bu projeyle çocuklarımız evlerindeki kâğıt-karton, plastik, metal, cam, yağ, pil, elektronik atık, kullanılmış giysi ve kumaş gibi geri dönüştürülebilir atıkları çöpe atmıyor. Biriktirdikleri atıkları, şu anda yedi ayrı mahallemizde kurduğumuz Çocuk Ödül Market’e getiriyorlar. Getirdikleri atıklara göre de kırtasiye, kitap, süt, bisküvi ve çocuk oyuncakları gibi çeşitli hediyeler ve ödüller kazanabiliyor.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK”

Sürdürülebilir kentsel kalkınmayı amaçlayan Almanya merkezli ICLEI – Sürdürülebilir Kentler Birliği tarafından Çocuk Ödül Market Projemiz; 125’den fazla ülkede 2 bin 500’den fazla yerel ve bölgesel yönetime ulaştı. Projemiz yine ICLEI tarafından örnek uygulama olarak dünyaya gösterildi. Bu anlamda Çocuk Ödül Market, geri dönüşüm alanında ülkemizin çöpe giden zenginliğini geri kazanmak adına bizim için çok kıymetli.

ATIK GETİRENİN KARTINA PARA YATIRILACAK”

İşte şimdi de Çocuklar yine eskiden olduğu gibi atıkları getirecek ve bu Çınar Kart’lara getirdikleri atık kilosuna göre artık nakit para yatırılacak. Çocuklarımız da bu paraları diledikleri gibi kullanabilecek. Tabi sadece çocuklarımız değil, tüm vatandaşlarımız bu uygulamadan faydalanabilecek.

BU BİR BAŞLANGIÇ OLSUN”

Teşvik edici bir ödül de sağlamış olacağız. Bu kartın en önemli yanlarından birisi sosyal katkısının güçlü olması, 2 şehri birleştiren ortak bir tabana sahip olması. Bu bir başlangıç, bu bir model olsun 2 şehir arasında. Gün gelip iktidar olduğumuzda tüm Türkiye’de böyle ortaklıklar, böyle güçlü birliktelikler tüm kentlere nasip olsun.

HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Ben bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Sayın Nihat Narin’e, Başkan Vekilim Çetin Sarıca’ya iş birlikleri için İzmit’in gücüne güç kattıkları için, İstanbul’da yaşayan 13 milyon insanın yanı sıra Kocaeli’yi, İzmit’i de düşündükleri için, mesai harcadıkları için teşekkür etmek istiyorum. Çınar Kart’ımızın İzmit’e, Kocaeli’ye ve İstanbul’a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

zmit-ile-istanbulu-birlestiren-cinar-karta-gorkemli-lansman_html_bd6cd5cf467b27fe.jpg

# türkiye, chp, Kartepe, Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi, İyi Parti

30 Kas 2022 - 13:15 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.921.381 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Mehmet Murtaza Yekeaya - Başkan Allah yolunu açık etsin İzmit ilçe Belediyesini tüm zorluklara ve engellemelere karşın anlın akıyla götürmektesin Allah sana Büyük Şehir Belediyesini’de nasip eder inşallah yakışır sana ancak sen alırsın yolun açık olsun Fatma Başkan

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Kasım 15:56
01

Paşalı Harun - başkan 2 sene evvel bu kart işini ulaştırma bakanlığı gündeme getirdiği zaman meclisteki c.h.p li vekiller olsun chp liler olsun neden şiddetle karşı çıktı şimdi siz yapınca alkış tufanı ama güzel bir çalışma olduğunu söyleyeyim

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 30 Kasım 15:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İSU Kandıra Şube Müdürlüğü yeni yerinde mask
İSU Kandıra Şube Müdürlüğü yeni yerinde
Mini yükleyici iş makinesi, budama platformu ve fidan söküm makinesi satın alınacak mask
Mini yükleyici iş makinesi, budama platformu ve fidan söküm makinesi satın alınacak
Gıda ürünleri satın alınacak mask
Gıda ürünleri satın alınacak
Sıcak içecek otomat hizmeti alınacak mask
Sıcak içecek otomat hizmeti alınacak
Uyarı yapıldı: Lapa lapa kar geliyor mask
Uyarı yapıldı: Lapa lapa kar geliyor
Taşdemir’den İSU’ya öneri: “Köylerden şikayet var” mask
Taşdemir’den İSU’ya öneri: “Köylerden şikayet var”
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL