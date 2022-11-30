AKP İl Başkanı Ellibeş muhalefete yüklendi

AK Parti'nin terörle mücadele çalışmasını eleştiren muhalefet temsilcilerine "Siz önce kulağınızı, sınır ötesi harekata Mecliste HDP ile birlikte karşı çıkan CHP’nin elinden kurtarın" diyerek tepki gösteren AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Bu mücadelenin en başında bulunan Cumhurbaşkanımıza laf atmaya kalkanların, önce bu harekatlara Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karşı çıkan, askerimizin yerli ve milli silahlarla teçhizatlanmasını engellemeye çalışan, sınır hatlarımızda kale gibi yükselen karakol noktalarını istemeyen HDP ile CHP’nin elinden kulaklarını kurtarmasını tavsiye ederim" dedi.
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, terörle mücadelesini sürdüren AK Parti'yi eleştiren muhalefet temsilcilerine yüklendi. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun muhalefetin başkan adayı hakkındaki görüşlerini beğenmeyip, kulağının çekilmesini isteyen CHP’li Engin Altay’ın açıklamalarına da değinen Ellibeş, "Siz önce kulağınızı, sınır ötesi harekata mecliste HDP ile birlikte karşı çıkan CHP’nin elinden kurtarın. AK Parti, kurulduğu günden bu yana ülkemizin büyümesine, gelişmesine engel olan, birliğini, huzurunu bozmaya çalışan, özellikle doğu bölgesindeki vatandaşlarımız için en önemli sorun haline gelen terörü bitirmek için her zaman kararlılıkla çalışmıştır. Her adımını terörü sona erdirmek için atmış, bu hususta ne gerekiyorsa yapmış, samimi bir mücadele içinde olmuştur. Bu mücadelenin hiçbir aşamasında PKK ve uzantısı alçak terör örgütlerinin kalleşçe, sinsice Mehmetçiğimizi, güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef aldığı eylemleri karşılıksız bırakmamış, misliyle cevap vermiştir, vermeye devam edecektir" dedi.
"HDP ile CHP’nin elinden kulaklarını kurtarmasını tavsiye ederim"
Ellibeş, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bugün terörle mücadelede sınır hattının terör unsurlarına nefes aldırmayacak şekilde genişletilmesi; ABD, Avrupa ya da herhangi bir ülke ne der diye düşünmeden teröristleri saklandıkları mağaralara kadar takip edip, nerede saklanıyorlarsa orada tepelerine inilmesi, başlarının ezilmesi bunun en net göstergesidir. Bütün bu gerçekler ortadayken, bu mücadelenin en başında bulunan Cumhurbaşkanımıza laf atmaya kalkanların, önce bu harekatlara Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karşı çıkan, askerimizin yerli ve milli silahlarla teçhizatlanmasını engellemeye çalışan, sınır hatlarımızda kale gibi yükselen karakol noktalarını istemeyen HDP ile CHP’nin elinden kulaklarını kurtarmasını tavsiye ederim. Bu kişilerin geçmişte İçişleri Bakanlığı gibi önemli görevlerdeyken terörle mücadele adı altında Mehmetçiğimizi nasıl yalnız bıraktıklarını, bölge insanımızı nasıl kendi haline terk ettiklerini de milletimiz unutmadı. Bundan değil midir ki, şimdi şehit kardeşine küfürlerle hakaret etme cüretini kendilerinde bulabiliyorlar. Milliyetçilik pozlarıyla, masa altından el tutuştukları ortaklarıyla her seçimde milletimizden gerekli cevabı aldıkları halde, ne vatandaşa, ne de kendi partilerindeki sağduyulu yol arkadaşlarına en ufak saygıları olmadığından aynı söylemlerle çıkanlar bilmeli ki, aynı şeyi sürekli tekrarlayıp, farklı sonuç beklenemez. Bu anlayış, 2023’te daha ağır bir sonuçla aynı mesajı alacak, yine sandıktan çıkamayacaktır. Biz milletimize güveniyoruz."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Osmann - Muhalefet partilerinin işi gücü millet, iktidar ve yalamalarının işi gücü bay Kemal. İktidarın zerre kadar milleti düşündüğü yok, varsa yoksa kendi menfaatleri, hizmet yapılıyorsa bile mutlaka birilerinin o işten menfaati vardır. Seçim yaklaşıyor paçaları tutuştu oraya buraya saldırmaya başladılar.
ramiz karaeski - Sene 1960'lar 1970'ler zannediyor 55oğlu.Artık yellensen hapşursan fotoğraf,haber,ses kaydı oluyor beyamca.Megri megrileri,şivan perverli,tatlısesli konserleri,haburda gününü bile isteye seçip 29 ekim cumhuriyet bayramında çadır mahkemelerinde terörist affettiğinizi,İstanbul Ankara gitmesin diye teröristbaşı öcalanın abisi Osman öcalanı devlet televizyonu TRTye çıkarıp Ekrem'e Mansur'a oy vermesin kürtler dedirttiğinizi,askerine kurşun sıkan peşmergeleri kobani'ye yolcularken hesabını valiliğin ödediği lahmacunların parasını unutur mu insanlar?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.