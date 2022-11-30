Okan “Kuzey”i fethetti

AYAKTA ALKIŞLANDILAR
Şehrimizin sporda başarıya doymayan okullarından Kocaeli Marmara Koleji’nin bir öğrencisi daha Avrupa’nın zirvesine çıktı. Kuzey Okan, sürat pateni (short-track) branşında Sofya'dan iki dereceyle döndü. ISU'nun Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlediği Danubia Cup -2 Uluslararası Short Track yarışmasında Kocaeli Marmara Koleji öğrencisi Kuzey Okan,2.000 m Junior E Relay (bayrak) erkekler kategorisinde Avrupa 1’ncisi ve bireyselde Avrupa 5’ncisi oldu. Okulun yönetim kurulu yaptığı açıklamada “Yüzümüzü güldüren tüm gençlerimizi tebrik eder, başarılarının devamı dileriz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.