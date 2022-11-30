Okan “Kuzey”i fethetti

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Şehrimizin sporda başarıya doymayan okullarından Kocaeli Marmara Koleji’nin bir öğrencisi daha Avrupa’nın zirvesine çıktı. Kuzey Okan, sürat pateni (short-track) branşında Sofya'dan iki dereceyle döndü. ISU'nun Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlediği Danubia Cup -2 Uluslararası Short Track yarışmasında Kocaeli Marmara Koleji öğrencisi Kuzey Okan,2.000 m Junior E Relay (bayrak) erkekler kategorisinde Avrupa 1’ncisi ve bireyselde Avrupa 5’ncisi oldu. Okulun yönetim kurulu yaptığı açıklamada “Yüzümüzü güldüren tüm gençlerimizi tebrik eder, başarılarının devamı dileriz” dedi.