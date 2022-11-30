Büyükakın kongreye gelecek mi?

725 üyenin oy kullanma hakkı olduğu genel kurul Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 11.00’de başlayacak ve 15.00’te sona erecek. Mevcut başkan Engin Koyun’un tek liste ile gireceği genel kurul öncesi merak edilen hususlardan birisi de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kongreye gelip gelmeyeceği.
GEÇEN SEZON CANI ÇOK SIKILMIŞTI
Bu sezon yeşil siyahlıların hiçbir maçına iştirak etmeyen Büyükakın’ın geçen sezon geldiği bir maçta sarf edilen küfürlerin, yaşanan gerilimin canını çok sıktığı ve bunun etkisi ile de bu sezonki maçlara katılmadığı düşünülüyor. Ancak önemli bir programı olmazsa Büyükakın’ın genel kuruldaki yerini alması ve kurulda konuşma yapacağı tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.