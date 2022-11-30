Büyükakın kongreye gelecek mi?

725 üyenin oy kullanma hakkı olduğu genel kurul Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 11.00’de başlayacak ve 15.00’te sona erecek. Mevcut başkan Engin Koyun’un tek liste ile gireceği genel kurul öncesi merak edilen hususlardan birisi de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kongreye gelip gelmeyeceği.

GEÇEN SEZON CANI ÇOK SIKILMIŞTI

Bu sezon yeşil siyahlıların hiçbir maçına iştirak etmeyen Büyükakın’ın geçen sezon geldiği bir maçta sarf edilen küfürlerin, yaşanan gerilimin canını çok sıktığı ve bunun etkisi ile de bu sezonki maçlara katılmadığı düşünülüyor. Ancak önemli bir programı olmazsa Büyükakın’ın genel kuruldaki yerini alması ve kurulda konuşma yapacağı tahmin ediliyor.