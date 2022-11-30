30 Kas 2022 - 14:20- Yaşam G: 30 Kas 2022 - 14:23

Erguvan ailesine kedi evi desteği

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları ile öne çıkan Kandıra Belediyesi, kedi evi talep eden bir ailenin isteğini yerine getirdi. Çevrelerinde bulunan 20’nin üzerinde kedinin bakımını üstlenen Alaybey Mahallesi’nden Zeynep-Engin Erduvançiftinin talebi sonrasında fen işleri müdürlüğü ekiplerince hazırlanan kedi evleri aileye teslim edildi
Erguvan ailesine kedi evi desteği mask
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BİR DE KÖPEKLERİ VAR

Özel bir tasarımla üretilen ve estetik görünümüyle dikkat çeken evleri, artık bölgede yaşayan kediler için sığınak olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Zeynep Erduvan, evinin yakınına bırakılan kediler için belediyeden yuva istediklerini ifade ederken, “Hayvanlarımı seviyorum. Kışın çoğunu zaten içerde besliyorum, üşüyorlar kıyamıyorum. Bunlara bir yuva istiyordum. Kandıra Belediyesi’ne başvurdum ve iki adet kedi evi geldi. Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Aile 20’nin üzerindeki kedinin yanı sıra “Karaca” isimli bir de köpeğin bakımını gerçekleştiriyor.

30 Kas 2022 - 14:20 - Yaşam

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