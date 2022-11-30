Erguvan ailesine kedi evi desteği

BİR DE KÖPEKLERİ VAR
Özel bir tasarımla üretilen ve estetik görünümüyle dikkat çeken evleri, artık bölgede yaşayan kediler için sığınak olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Zeynep Erduvan, evinin yakınına bırakılan kediler için belediyeden yuva istediklerini ifade ederken, “Hayvanlarımı seviyorum. Kışın çoğunu zaten içerde besliyorum, üşüyorlar kıyamıyorum. Bunlara bir yuva istiyordum. Kandıra Belediyesi’ne başvurdum ve iki adet kedi evi geldi. Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Aile 20’nin üzerindeki kedinin yanı sıra “Karaca” isimli bir de köpeğin bakımını gerçekleştiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.