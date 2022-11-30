Erguvan ailesine kedi evi desteği

BİR DE KÖPEKLERİ VAR

Özel bir tasarımla üretilen ve estetik görünümüyle dikkat çeken evleri, artık bölgede yaşayan kediler için sığınak olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Zeynep Erduvan, evinin yakınına bırakılan kediler için belediyeden yuva istediklerini ifade ederken, “Hayvanlarımı seviyorum. Kışın çoğunu zaten içerde besliyorum, üşüyorlar kıyamıyorum. Bunlara bir yuva istiyordum. Kandıra Belediyesi’ne başvurdum ve iki adet kedi evi geldi. Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Aile 20’nin üzerindeki kedinin yanı sıra “Karaca” isimli bir de köpeğin bakımını gerçekleştiriyor.