“Gebzespor, verilen sözlerin tutulduğu büyük bir camia”

Gebzespor takım kaptanı Kerem Deler açıklamasında;

Gebzespor’a gelmeden önce buranın büyük bir camia olduğunu biliyordum. Buranın iş yükünün ve sorumluluğunun ne kadar ağır olacağını bilerek geldim. Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırsak da, bu sene hedefimize ulaşmak için çok daha fazla çaba sarf ediyoruz. Burada mutsuz olabileceğin bir ortam yok. Arkadaşlık ortamımız çok güzel. Verilen sözler yerine getiriliyor. Bu tip camialarda, bunlar çok önemli faktörler.

GÜZEL BİR AİLE ORTAMIMIZ VAR

İki senelik bir arkadaşlık ortamı var. Geçen sezondan kalan çok sayıda arkadaşımızla birlikte bu sezon da birlikteyiz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız zaten tanıdığımız dostlarımız. Birbirini çok seven, güzel bir aile ortamımız var. Bu mutlu ortamı korumak adına hep birlikte mücadele ediyoruz.

LİDERLİK, MOTİVASYONUMUZU ARTTIRIYOR

Baskıyı kaldırabilecek oyuncu potansiyeline sahibiz. Her birimiz geçmiş takımlarında şampiyonluk yaşamış oyuncularız. İyi bir seri yakaladık ve bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Siz çok iyi gidebilirsiniz ama arkanızda sizi kovalayan çok iyi bir ekip var. Bu nedenle liderlik takımımız üzerinde baskı yaratmıyor. Aksine işimize daha sıkı sarılma adına motivasyonumuzu arttırıyor.

MEVCUT YÖNETİMLE BERABER OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ

Oynadığımız lig itibariyle çok fazla camia ya da yönetim ne yazık ki yok. Takımımızda birçok futbolcu, başka takımlardan daha iyi teklifler almasına rağmen, Gebzespor’da kalmayı tercih etti. Bunun sebebi ise, güven. Gebzespor, verilen sözlerin tutulduğu bir kulüp. Hiçbir mağduriyet yaşamadık. Bu tip şeyler bizi olumlu anlamda çok etkiledi. Mevcut yönetimle beraber olmak bizi mutlu ediyor.

DAHA ÖNCE BÖYLE BÜYÜK BİR CAMİADA OYNAMADIM

Kabul etmek lazım ki, Bölgesel Amatör Lig’de böylesine büyük bir taraftar kitlesine sahip başka bir kulüp yok. Gebzespor bugün Süper Lig’de olsa bu taraftar topluluğu Süper Lig’i kaldırabilecek seviyede. Böylesine taraftarın baskın olduğu bir camiada, böylesine büyük beklentilerin olduğu bir camiada daha önce oynamadım. Bu durumun kimi zaman desteği var, kimi zaman dezavantajı var. Sahaya çıktığınızda 20 bin taraftarın baskısını omuzlarında hissediyorsunuz. Bu durum bazen motive, bazen de demotivedir.

1 MAÇ DIŞINDA TARAFTARIMIZA KARŞI YÜZÜM KARA ÇIKMADI

Taraftarlarımıza karşı mağduriyet yaşadığım 1 maç dışında hiç olmadı. Geçen seneki Gazi Mahallesi maçı benim için bir travmadır. O maçın haftasında birçok sakatlık yaşayan arkadaşlarımız olmuştu ve takım olarak çok kötü bir performans göstermiştik. Allah’a şükürler olsun yüzümün kara çıktığı başka bir maç yaşamadım. Hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemediler. Antrenmanlarımıza gelerek bireysel konuşmalarla desteklerini hissettiriyorlar. Takım kaptanı olmak, bu süreci yönetmek gerektiğini de gösteriyor.

SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİMİZİN SÖZÜNÜ VERİYORUZ

Bu zamana dek maç başında ve devre arasında beni yanına çağırdıklarında ben hep söz verdim. ‘Biz kazanacağız, rahat olun’ dedim. Şu ana kadar hiç sözümü yemedim, inşallah da böyle devam eder. Doğru çalışıyoruz. Bir futbolcunun yapması gereken her şeyi yaparak, hem saha içinde hem de saha dışında Gebzespor’a layık olacak şekilde yaşıyoruz. Hedefimize ulaşmak adına mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz. Gerisi takdiri ilahi.