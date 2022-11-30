30 Kas 2022 - 14:44- Ekonomi G: 30 Kas 2022 - 14:52

KSO Başkanı Zeytinoğlu üçüncü çeyrek büyüme oranını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme verisini değerlendirdi
KSO Başkanı Zeytinoğlu üçüncü çeyrek büyüme oranını değerlendirdi mask
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan 2022 yılının üçüncü çeyrek büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ekonomimizin 2022 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3.9 büyüdüğünü görüyoruz. Üçüncü çeyrekte, küresel ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle dış talep ve sanayide ivme kaybı olurken, hizmetler sektörü katkıları ile tüketim tarafında hane halkı harcamaları öne çıkıyor” dedi.

DETAYLARI PAYLAŞTI

Zeytinoğlu, “Verilerinin detaylarına baktığımızda; sanayide yüzde 0.3, imalat sanayinde yüzde 1.7, hizmetler sektöründe yüzde 6.9 ve tarımda da yüzde 1.1’lik artışlar olduğunu; inşaat sektöründe ise yüzde 14.1’lik daralma yaşandığını görüyoruz. Hanehalkı tüketimi ise yüzde 19.9 arttı” ifadelerini kullandı. “2022’nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre; mal ve hizmet ihracatı yüzde 12.6, ithalat yüzde 12.2 arttı” diyen Zeytinoğlu, “Üçüncü çeyrekte net ihracat ekonomiye 2.9 puan katkı verdi. İthalat ise 2.24 puan geriletti. Net dış ticaretten büyümeye 0.66 puanlık katkı geldi. Son çeyrekte yine küresel ticaretteki yavaşlamanın etkisiyle dış ticaretten büyümeye benzer katkı geleceğini söyleyebiliriz. Arzumuz ihracatın büyümeye katkısının artması yönünde” diye konuştu.

MAKİNE VE TEHÇİZAT YATIRIMLARI

KSO Başkanı Zeytinoğlu, makine ve teçhizat yatırımlarında artış sürmesine rağmen inşaat yatırımlarında daralma olmasının toplam yatırımları yüzde 1.3 gerilettiğini söyleyerek, “Toplam yatırımların üç çeyreğin ardından, bu yıl üçüncü çeyrekte yeniden gerilediğini görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda inşaat yatırımlarında yüzde 19.9 gerileme olurken, makine, makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 14.3 artış olmuş” dedi.

30 Kas 2022 - 14:44 - Ekonomi

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