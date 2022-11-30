Fazlı Özkut, Kocaelispor’u kurtardı, kendisini ateşe attı

Çılgına dönen futbolcu Beykan tellerden geçip tribüne geçmeye çalıştı. Bunun üzerinke ulübün malzemecilerinden Fazlı Özkut tellerin diğer tarafına giderek Beykan’ın telleri aşması durumunda futbolcuyu tutmak için bekledi. Ancak Fazlı Özkut’un bu çabası temsilcinin raporuna girdi.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

TFF, Fazlı Özkut’u "Talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk etti. Öte yandan maç boyunca küfür eden, sahaya yabancı cisim atan Karacabey seyircilerinin eylemleri üzerine de Kulüp “Çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disipline sevk edildi. Öte yandan maçın ardından hakemlere 1 metreden “Emirle gelmişler” diyen kulüp görevlisinin bu yakışıksız tutumu ise kayda geçmedi.