Fazlı Özkut, Kocaelispor’u kurtardı, kendisini ateşe attı

Çılgına dönen futbolcu Beykan tellerden geçip tribüne geçmeye çalıştı. Bunun üzerinke ulübün malzemecilerinden Fazlı Özkut tellerin diğer tarafına giderek Beykan’ın telleri aşması durumunda futbolcuyu tutmak için bekledi. Ancak Fazlı Özkut’un bu çabası temsilcinin raporuna girdi.
DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
TFF, Fazlı Özkut’u "Talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk etti. Öte yandan maç boyunca küfür eden, sahaya yabancı cisim atan Karacabey seyircilerinin eylemleri üzerine de Kulüp “Çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disipline sevk edildi. Öte yandan maçın ardından hakemlere 1 metreden “Emirle gelmişler” diyen kulüp görevlisinin bu yakışıksız tutumu ise kayda geçmedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
kibarcik - fubolxu isen bu tür davranışlar malesef malesef türkiyemizde olagan sen takımı yalnız bırak ceza al bu olmadı akıllı gül gec emiiii
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.