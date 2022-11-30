Pigmentis Kimya’dan Nuh Çimento MTAL’ye laboratuvar

Eski adıyla AYKİM, yeni adıyla Pigmentis Kimya Sanayi tarafından öğrencilerin daha iyi şartlarda öğretim görmesi için Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı’nda yapılan Kimya Laboratuvarı’nı öğrenciler kullanmaya başladı. Yeniden düzenlenerek hazırlanan kimya laboratuarına, ömrünü kimya sanayiine harcamış Aykim Kimya Sanayi’nin kurucusu rahmetli Aydın İshakoğlu’nun adı verildi. Pigmentis Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Sarıkaya, okula bir kimya laboratuvarı kazandırmanın mutluluğu ile öğrencilere başarılar diledi. Okul Müdürü Mehmet Oğuzhan Erdem ve Kimya Teknolojisi Alan Şefi Muzaffer Oğuz da Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Sarıkaya ve tüm yetkililerine teşekkür etti.

AYDIN İSHAKOĞLU KİMDİR?

Evli ve 2 çocuk babası Aydın İshakoğlu, Rize Çayeli nüfusuna kayıtlı olup 1957 yılında İstanbul’da doğdu. Avusturya Lisesi’nden derece ile mezun olan Aydın İshakoğlu, daha sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 15 yaşında başlayan boya sevdasını Türkiye’nin ilk boya fabrikası olan İshakoğlu Boya’da yıllarca genel müdürlük yaparak sürdürmüştür. 1994’te Aykim Kimya Sanayi Boya Hammadde Üretim ve Ticaret firmasını kurmuştur. 14 Nisan 2007 tarihinde elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.