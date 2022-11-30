KOTO’da gündem tanıtım günleri!

Kocaeli Ticaret Odası’nın(KOTO) kasım ayı meclis toplantısı dün gerçekleşti. KOTO Burhan Kasım Toplantı Salonu’nda, Oda Başkanı Necmi Bulut’un başkanlığında gerçekleşen oturumda üzerinde görüşme yapılan yedi gündem maddesi onaylanarak karara bağlandı. Oturumda KOTO’nunüniversite öğrencilerine vereceği burs ile ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca oda meclisinde 5174 sayılı yasa gereği oluşturulan hakem, bilirkişi ve eksper listeleri de onaylandı.

“YENİ DÖNEM HAYIRLI OLSUN”

Toplantıda meclis üyelerinin kendilerini tanıtmalarının ardından konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Gerçekleştirdiğimiz komite seçimlerine katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Görev alan yeni yönetim ve diğer organlarımızda görev yapacak isimleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Yeni dönemin hayırlı olsun. Bu dönemde iyi bir çalışma ile örnek işlere imza atacağız. Üyelerimiz oyları ile bizlere görev verdi. artık çalışmak, çok çalışmak zamanı. Hepiniz kendi sektörünüzde birer kanaat önderisiniz.

YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Üyelerimizin sorunlarını en iyi sizler biliyorsunuz. Tüm sorunlarımızı çoğulcu bir yaklaşımla birlikte aşacağız. Bu dönemde tüm kapıları tek tek dolaşacak, sonuç alıncaya kadar devam edeceğiz. Zaman kaybetmeden yapmamız gereken çok işimiz var. Ekonomik kuruluşlar olan STK’larımızla odamızın ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirdik. Yine KOTO öncülüğünde “Kocaeli E-Ticaret ve E-İhracat Zirvesi” gerçekleştirildi. Alibaba.com ile E-ihracat bilgilendirme semineri düzenledik.

SEKTÖREL SORUNLAR ELE ALINDI

Yine odamızda ‘Güncel KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı’ eğitimi düzenledik. Bankacılıkta kullanılan ‘İşletme Sınıfı ve KOBİ Vasfı Belgesi’nin KOSGEB’den alınması zorunlu hale geldi. İşletmelerimizebu belgenin temin süreci anlatıldı. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren; bayındırlık ve madencilik, konut inşaatı, inşaatı tamamlayıcı faaliyetler- yapı denetim, mimarlık ve mühendislik komiteleri sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdik.

“FİNANS DESTEĞİ TALEP ETTİK”

TSE ISO 9001 kalite yönetim sistemi gözetim denetimi bu yıl da başarı ile neticelendi. İletişimimizi güçlendirmek amacı ile yaptığımız ziyaretlerimizin ilkini TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu’nayaptık. Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen ile de görüşerek iş insanlarımıza alternatif finans kaynakları sunulmasını istedik. Sayın Özegen, yarım kalan konut projelerinin tamamlanmasına yönelik hazırlanan ‘İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi’ ile yatırım yapmak isteyen işletmelere verilecek olan ‘Yatırım Destek Paketi’ni açıkladı. Bizler de üyelerimize ilettik” dedi.

“191 YENİ FİRMA KURULDU”

Daha sonra dış ticaret verileri hakkında da görüş belirten Başkan Bulut, “Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre ilimizin ekim ayı ihracat rakamı 2 milyar 900 milyon dolar olarak ithalatımız ise 5 milyar 523 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Açılan-kapanan şirket sayılarına baktığımızda odamız aracılığıyla 2022 yılı ekim ayında 191 firma ya da kuruluşun kayıt işlemi; 46 firma ya da kuruluşun ise kayıt silme işleminin gerçekleştirildiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÜTÇE HEDEFLERİMİZLE UYUMLU”

Bulut’un ardından konuşan Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı İbrahim Şahin de 23 Kasım’da yapılan toplantıda 2022 yılı eylül ve ekim mizanının incelendiğini, eylül ayında 3 milyon 644 bin 538 lira gelir ve 2 milyon 229 bin 916 lira gider olduğunu kaydetti. Eylül itibarıyla gelir bütçesinin yüzde 95.20’sinin, gider bütçemizin de yüzde 64.44’ününgerçekleştiğini kaydeden Şahin, “Geçtiğimiz ekim döneminde gelirimiz 4 milyon 329 bin 625 lira, giderimiz de 2 milyon 345 bin 952 lira oldu. 2019-2022 stratejik plan ve hedefleri ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir” dedi.

"ÇADIRVARİ TİCARETE GÖZ AÇTIRMAMALIYIZ"

Toplantının dilek temenni bölümünde konuşan meclis üyesi Yaşar Can, şehir tanıtım günlerinin ticarete dönüştüğü eleştirisini getirdi. U tür organizasyonları yapanları ticari göçebelere benzeten Can, “Adeta buralarda çadırvari bir ticaret yapılıyor. Gıda ticareti yapan üyelerimizden tepkiler alıyorum. Halkımız belki bir ürünü ucuza alıyor, fakat ürünün içinde ne olduğu bilinmiyor. Üzerine ne konduğu belli olmayan gıdaları bilmem ne tanıtım günleri adı altında satıyorlar. Bu tür yerlere denetim istiyorum” diye konuştu.

BİR TEPKİ DE DURMUŞOĞLU’NDAN

Aynı konu hakkındaki eleştiriyi sürdüren meclis üyesi Sami Durmuşoğlu ise, “Aynı organizasyonu yaparken Trabzon’a gittim, esnafını buraya getirdim. Her şey orijinaldi. Fakat bizden sonra olay para kazanmaya döndü. Belediye de sağ olsun para vermeye başladı. İş insanlarımızın, esnafımızın beklentileri var. Kredi çıkarıyoruz, tanıdıklar alıyor. Bankalara gidiyorsunuz kredi vermek için dünyanın şeyini istiyorlar. Yönetim ve meclisteki arkadaşlarımıza bütün komitedeki esnafı tek tek ziyaret etmesi gerekiyor. Elektrik, doğal gaz faturaları, ham madde, vergilerden dolayı esnaf kötü durumda” dedi

“BÜYÜKAKIN İLE GÖRÜŞECEĞİZ”

Konu hakkında görüş belirten KOTO Başkanı Necmi Bulut da Görevimiz bu durumu ilgili birimlere aktarmaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile önümüzdeki günlerde odamızda bir toplantı yapıp bu konuyu masaya yatıracağız. Gereken neyse yapılacak” diye konuştu.