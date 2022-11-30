30 Kas 2022 - 16:30- Eğitim G: 30 Kas 2022 - 16:35

Psikolojik danışman ve rehber öğretmelerinden KOÜ'lü öğrencilere seminer

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, Kocaeli Üniversitesi ile çeşitli alanlarda iş birlikleri oluşturmak üzere imzalanan protokol kapsamında ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları İlkokul Psikolojik Danışmanı Berker Taşcıoğlu tarafından, Kocaeli Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerine ‘Okula Uyum Süreci ile İlgili Deneyimler’ konulu seminer gerçekleştirildi
Psikolojik danışman ve rehber öğretmelerinden KOÜ'lü öğrencilere seminer mask
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Öğretmen adayları, okul öncesi seviyesinde okula uyum konusunda olumlu bir süreç yürütülebilmesi adına öğretmen, öğrenci ve veli paydaşları arasındaki sağlıklı ilişki ve güvenin önemi hakkında çeşitli bakış açıları ve deneyimlerden örneklerle bilgi sahibi olma fırsatı buldular. Bu sağlıklı ilişki ve güvenin sağlanmasında ihtiyaç duyabilecekleri bireysel ve mesleki yaklaşım biçimlerine dikkat çekildi. Ayrıca meslek hayatlarında okullardaki PDR servisiyle iş birliği içinde çalışmanın önemi ve hangi konularda PDR desteğine ihtiyaç duyabilecekleri hakkında çeşitli paylaşımlarda bulunulmuş oldu.

Seminer sonunda KOÜ’lü öğrenciler, sorularını Berker Taşcıoğlu’na yöneltti, mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri bazı zorlayıcı durumları hangi bakış açılarıyla ele alabilecekleri hakkında bilgi sahibi oldular.
# öğrenci, Okul

30 Kas 2022 - 16:30 - Eğitim

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