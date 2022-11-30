Psikolojik danışman ve rehber öğretmelerinden KOÜ'lü öğrencilere seminer

Öğretmen adayları, okul öncesi seviyesinde okula uyum konusunda olumlu bir süreç yürütülebilmesi adına öğretmen, öğrenci ve veli paydaşları arasındaki sağlıklı ilişki ve güvenin önemi hakkında çeşitli bakış açıları ve deneyimlerden örneklerle bilgi sahibi olma fırsatı buldular. Bu sağlıklı ilişki ve güvenin sağlanmasında ihtiyaç duyabilecekleri bireysel ve mesleki yaklaşım biçimlerine dikkat çekildi. Ayrıca meslek hayatlarında okullardaki PDR servisiyle iş birliği içinde çalışmanın önemi ve hangi konularda PDR desteğine ihtiyaç duyabilecekleri hakkında çeşitli paylaşımlarda bulunulmuş oldu.

Seminer sonunda KOÜ’lü öğrenciler, sorularını Berker Taşcıoğlu’na yöneltti, mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri bazı zorlayıcı durumları hangi bakış açılarıyla ele alabilecekleri hakkında bilgi sahibi oldular.