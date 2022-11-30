30 Kas 2022 - 18:58- Ekonomi G: 30 Kas 2022 - 19:11

İnşaat sektörü daralmaya devam ediyor!
İnşaat sektörü daralmaya devam ediyor! mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye ekonomisinin küresel çapta içinden geçilen bu zorlu süreçte yüzde 3,9 büyümesi sevindirici olduğunu dile getiren Kocaeli Müteahhitleri Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, "Her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz istihdama büyük katkı veren ve 200'ün üzerinde alt sektöre talep oluşturan, ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektöründe, aynı dönemde yaşanan yüzde 14,1'lik daralma önemli sorunlara işaret etmektedir. Sektörümüz 2021 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana üst üste artan oranlarla 5 çeyrektir" olduğunu söyledi.

KMB Başkanı Oğuzhan Keleş sözlerine şöyle devam etti:

"Sektörde büyümeye dönüş için inşaat yatırımlarında canlanmaya ve kronik hal almış olan girdi maliyetleri artışı sorunun çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Girdi maliyetlerinde yaşanan yüksek artış konusunda bu yıl kamu müteahhitleri için yeterli bir çözüm sağlanamadığı gibi konut sektöründe ihtiyaç duyulan arza cevap verecek yeni projelerin hayata geçirilmesi de mümkün olamamıştır. Türkiye’nin dört bir tarafında krediler ile projelerini tamamlamaya çalışan firmalarımız, mevcut yük altında ayakta kalmak için mücadele vermektedir."

DEPREM KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNİ VURGULAR NİTELİKTE 

Kocaeli ilinin deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğunu niteleyen Başkan Oğuzhan Keleş," Geçtiğimiz günlerde Düzce’de gerçekleşen ve şehrimizde de hissedilen deprem, kentsel dönüşümün önemini vurgular niteliktedir. Sektörde ki daralma yalnızca konuta erişim de sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız ya da ekonomik olarak zorluk yaşayan meslektaşlarımızın problemleri olarak okunmamalıdır. Deprem riski ile yaşayan ilimizde, kentsel dönüşüm ile ilgili gerekli adımlar ivedi bir şekilde atılmalıdır." dedi 

Keleş sözlerini şöyle noktalı:

"Hükümetimizden 2023 yılı için gerek kamu müteahhitlerinin, gerek konut sektörünün sorunlarını çözecek adımlar bekliyoruz. İnşaat sektörü güçlendirilmeden, başta deprem riskinin kaçınılmaz kıldığı kentsel dönüşüm süreci olmak üzere, kalkınma hedeflerinin sürdürülmesi de mümkün olmayacaktır. Kocaeli Müteahhitler Birliği ve İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) olarak hükümetimizin bu yönde yapacağı çalışmalara her zaman olduğu gibi katkı sağlamaya hazırız." 
# türkiye, KONUT, Deprem, kamu

30 Kas 2022 - 18:58 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.921.381 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KSO Başkanı Zeytinoğlu üçüncü çeyrek büyüme oranını değerlendirdi mask
KSO Başkanı Zeytinoğlu üçüncü çeyrek büyüme oranını değerlendirdi
Türkiye'nin dört bir yanından İzmitlilerle buluşturuyor mask
Türkiye'nin dört bir yanından İzmitlilerle buluşturuyor
SANTEK Dijital Fuarı başladı mask
SANTEK Dijital Fuarı başladı
Kadına şiddet tüm dünyada büyük sorun mask
Kadına şiddet tüm dünyada büyük sorun
Trendyol’dan yeni hamle! mask
Trendyol’dan yeni hamle!
Kaçırmayın! Son başvuru tarihi 23 Aralık mask
Kaçırmayın! Son başvuru tarihi 23 Aralık
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL