İnşaat sektörü daralmaya devam ediyor!

Türkiye ekonomisinin küresel çapta içinden geçilen bu zorlu süreçte yüzde 3,9 büyümesi sevindirici olduğunu dile getiren Kocaeli Müteahhitleri Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, "Her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz istihdama büyük katkı veren ve 200'ün üzerinde alt sektöre talep oluşturan, ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektöründe, aynı dönemde yaşanan yüzde 14,1'lik daralma önemli sorunlara işaret etmektedir. Sektörümüz 2021 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana üst üste artan oranlarla 5 çeyrektir" olduğunu söyledi.

KMB Başkanı Oğuzhan Keleş sözlerine şöyle devam etti:

"Sektörde büyümeye dönüş için inşaat yatırımlarında canlanmaya ve kronik hal almış olan girdi maliyetleri artışı sorunun çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Girdi maliyetlerinde yaşanan yüksek artış konusunda bu yıl kamu müteahhitleri için yeterli bir çözüm sağlanamadığı gibi konut sektöründe ihtiyaç duyulan arza cevap verecek yeni projelerin hayata geçirilmesi de mümkün olamamıştır. Türkiye’nin dört bir tarafında krediler ile projelerini tamamlamaya çalışan firmalarımız, mevcut yük altında ayakta kalmak için mücadele vermektedir."

DEPREM KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNİ VURGULAR NİTELİKTE

Kocaeli ilinin deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğunu niteleyen Başkan Oğuzhan Keleş," Geçtiğimiz günlerde Düzce’de gerçekleşen ve şehrimizde de hissedilen deprem, kentsel dönüşümün önemini vurgular niteliktedir. Sektörde ki daralma yalnızca konuta erişim de sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız ya da ekonomik olarak zorluk yaşayan meslektaşlarımızın problemleri olarak okunmamalıdır. Deprem riski ile yaşayan ilimizde, kentsel dönüşüm ile ilgili gerekli adımlar ivedi bir şekilde atılmalıdır." dedi

Keleş sözlerini şöyle noktalı:

"Hükümetimizden 2023 yılı için gerek kamu müteahhitlerinin, gerek konut sektörünün sorunlarını çözecek adımlar bekliyoruz. İnşaat sektörü güçlendirilmeden, başta deprem riskinin kaçınılmaz kıldığı kentsel dönüşüm süreci olmak üzere, kalkınma hedeflerinin sürdürülmesi de mümkün olmayacaktır. Kocaeli Müteahhitler Birliği ve İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) olarak hükümetimizin bu yönde yapacağı çalışmalara her zaman olduğu gibi katkı sağlamaya hazırız."