1000 özel gereksinimli birey 245 işverenle buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile birlikte 03 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ortaklaşa gerçekleştireceği ‘İstihdamda Ben De Varım’ programı Kocaeli’nin iki farklı ilçesinde gerçekleşecek.
245 İŞVERENLE BULUŞMA
Kocaeli’nin tüm ilçelerinden katılım sağlayacak 245 işveren, 05 Aralık 2022 tarihinde Kocaeli Kongre Merkezinde 10.00-18.00 saatleri arasında, 09 Aralık 2022 tarihinde ise Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde yine 10.00-18.00 saatleri arasında özel gereksinimli bireylerle buluşacak.
EĞİTİM VE İŞ BAŞVURUSU YAPILABİLECEK
İş arayan özel gereksinimli bireyler için tüm gün sürecek olan programda; İş Arama Becerileri, İŞKUR Engelli Hibeleri ve Teşvikleri, Diksiyon ve Etkili Konuşma, Etkili Sunum ve Hitabet konularında eğitimler verilecek. Ardından özel gereksinimli bireyler firmalara iş başvurusunda bulunacak. Başvuru seçeneklerine uygun olan özel gereksinimli bireylere firmalar tarafından geri dönüş sağlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.