Bina inşaatı yaptırılacak

KOCAELİ GÖLCÜK İLÇESİ KAVAKLI MAH 342 ADA 4-6 PARSELDE 36 DERSLİKLİ BARBAROS HAYRETTİN ANADOLU LİSESİ BİNASI VE 1 ADET KAPALI SPOR SALONI YAPIMI VE ÇEVRE TANZİMİ İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

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