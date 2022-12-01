01 Ara 2022 - 09:40- Spor G: 01 Ara 2022 - 09:47

Beykan Şimşek yeni bir sayfa açacak!

Kocaelispor yetenekli kanat forveti Beykan, Etimesgut maçı öncesi oldukça konsantre görüldü

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Beykan Şimşek yeni bir sayfa açacak! mask
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DİREKTEN DÖNDÜ

Geçen sezon Bandırmaspor forması ile Süper Lig’in kapısından dönen, Kocaelispor’un bu sezon öncesinde Göztepe’den renklerine bağladığı etkili kanat oyuncusu Beykan Şimşek için Karacabey maçı oldukça gerilim içinde geçmiş, kendisine yöneltilen ağır hakaretlerin ardından kendini kaybeden futbolcu cezanın kıyısından dönmüştü. Kocaelispor taraftarının da en güvendiği ve sevdiği isimler arasında yer alan Beykan kendisine yöneltilen bu lütuf karşısında futbolu, mücadelesi ve skor üretimi ile en iyi cevabı vermek istiyor.

ÇOK KONSANTRE

Karacabey maçında diğer maçların aksine topla buluştuğu anlarda ofans hattına daha sağlam giden kanat oyuncusu tercih sorunu yaşamıştı. 1994 doğumlu Beykan bu sezon yeşil siyahlı forma altında 15 maçta 5 gol attı, 5 de asist yaptı. Etimesgut maçı öncesi antrenmanlarda oldukça konsantre görülen futbolcunun cumartesi günkü mücadelede takımının kazanması için var olan tüm gücünü sahaya yansıtacağına kesin gözü ile bakılıyor.

GÖZTEPE’DEN ALDIK

Kocaelispor forması ile şampiyonluk yaşamayı çok önemsediğini her fırsatta dile getiren Beykan’ın Etimegut maçı ve devam eden karşılaşmalarda yeteneklerini ortaya koyması bekleniyor. 2024 Mayıs’a kadar Kocaelispor ile sözleşmesi bulunan Aydın doğumlu futbolcu futbola Isparta Gençlerbirliği’nde başladı ve Fenerbahçe alt yapısında parladı. Ardından Karabük, Adana Demir, Sivas, Altınordu, Sakarya, Ankaraspor, Göztepe ve son olarak Bandırmaspor’da oynadı.

BEYKAN’IN KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Maç Kategorisi                       Maç          Gol

U21 Ligi                                    61             35

Türkiye Kupası                         19               5

TFF 2. Lig                                 46             18

TFF 1. Lig                                126             24

Süper Lig                                  48                7

Özel Turnuva ve Kupalar          20                6

Özel Maçlar                              13                2

Bölgesel Gençlik Geliştirme U18     2            0

Avrupa Şampiyonası                  7                 4

Akademi Ligi U18 Türkiye Finalleri     3         2

Akademi Ligi U18                       1                 1

Akademi Ligi U16 Türkiye Finalleri      3         3

Akademi Ligi U16                        11                7

# türkiye, Sakarya, Avrupa, Aydın, Karacabey, Kocaelispor

01 Ara 2022 - 09:40 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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