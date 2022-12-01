Beykan Şimşek yeni bir sayfa açacak!

DİREKTEN DÖNDÜ
Geçen sezon Bandırmaspor forması ile Süper Lig’in kapısından dönen, Kocaelispor’un bu sezon öncesinde Göztepe’den renklerine bağladığı etkili kanat oyuncusu Beykan Şimşek için Karacabey maçı oldukça gerilim içinde geçmiş, kendisine yöneltilen ağır hakaretlerin ardından kendini kaybeden futbolcu cezanın kıyısından dönmüştü. Kocaelispor taraftarının da en güvendiği ve sevdiği isimler arasında yer alan Beykan kendisine yöneltilen bu lütuf karşısında futbolu, mücadelesi ve skor üretimi ile en iyi cevabı vermek istiyor.
ÇOK KONSANTRE
Karacabey maçında diğer maçların aksine topla buluştuğu anlarda ofans hattına daha sağlam giden kanat oyuncusu tercih sorunu yaşamıştı. 1994 doğumlu Beykan bu sezon yeşil siyahlı forma altında 15 maçta 5 gol attı, 5 de asist yaptı. Etimesgut maçı öncesi antrenmanlarda oldukça konsantre görülen futbolcunun cumartesi günkü mücadelede takımının kazanması için var olan tüm gücünü sahaya yansıtacağına kesin gözü ile bakılıyor.
GÖZTEPE’DEN ALDIK
Kocaelispor forması ile şampiyonluk yaşamayı çok önemsediğini her fırsatta dile getiren Beykan’ın Etimegut maçı ve devam eden karşılaşmalarda yeteneklerini ortaya koyması bekleniyor. 2024 Mayıs’a kadar Kocaelispor ile sözleşmesi bulunan Aydın doğumlu futbolcu futbola Isparta Gençlerbirliği’nde başladı ve Fenerbahçe alt yapısında parladı. Ardından Karabük, Adana Demir, Sivas, Altınordu, Sakarya, Ankaraspor, Göztepe ve son olarak Bandırmaspor’da oynadı.
BEYKAN’IN KARİYER İSTATİSTİKLERİ
Maç Kategorisi Maç Gol
U21 Ligi 61 35
Türkiye Kupası 19 5
TFF 2. Lig 46 18
TFF 1. Lig 126 24
Süper Lig 48 7
Özel Turnuva ve Kupalar 20 6
Özel Maçlar 13 2
Bölgesel Gençlik Geliştirme U18 2 0
Avrupa Şampiyonası 7 4
Akademi Ligi U18 Türkiye Finalleri 3 2
Akademi Ligi U18 1 1
Akademi Ligi U16 Türkiye Finalleri 3 3
Akademi Ligi U16 11 7
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.