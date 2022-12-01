01 Ara 2022 - 09:52- Sağlık G: 01 Ara 2022 - 09:57

Atakent Cihan Hastanesinde yeni Nöroloji Uzmanı göreve başladı

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Kamran Samadlı, Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başladı
Atakent Cihan Hastanesinde yeni Nöroloji Uzmanı göreve başladı mask
Büyütmek için resme tıklayın

1991 yılında Azerbaycan’da doğan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Kamran Samadlı, Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda tamamlayan Samadlı, Atakent Cihan Hastanesi Nöroloji Polikliniği’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başladı.

Çalışma hayatına Manisa Özel Egeumut Hastanesi’nde başlayan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Kamran Samadlı, daha sonra Özel İzmir Avrupa Cerrahi Tıp Merkezi’nde hizmet sundu. Aralık ayı itibariyle Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başlayan Uzm. Dr. Kamran Samadlı, aşağıda yer alan alanlarda tanı ve tedavi hizmeti sunacak:

Beyin Damar Hastalıkları (Kanama-Damar Tıkanıklıkları)

Kas Hastalıkları

Parkinson Hastalığı

Multipl Skleroz (MS)

Nöropatik Ağrı

Polinöropatiler

Bell Palsisi (Yüz Felci)

İnme ve Diğer Serebrovasküler Hastalıklar

Baş Ağrıları (Migren, Gerilim Baş Ağrısı, Küme Baş Ağrısı vb.)

Vertigo

Nörodejeneratif Hastalıklar

Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demans Sendromları

Hareket Hastalıkları (Parkinsonizm, Tremor, Distoniler vb.)

Epilepsi

Huzursuz Bacaklar Sendromu

Uyku Bozuklukları

Polinöropatiler (Elektromiyografi- EMG)

Kas Hastalıkları

Tetkikler

Elektroensefalografi (EEG )

Elektromiyografi (EMG)

Elektronöromiyografi (ENMG)

# Avrupa

01 Ara 2022 - 09:52 - Sağlık

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.928.045 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Güçlü bağışıklık için ne yapmalıyız? mask
Güçlü bağışıklık için ne yapmalıyız?
Kandıra'da An Psikoloji Danışmanlık Merkezi açıldı mask
Kandıra'da An Psikoloji Danışmanlık Merkezi açıldı
Türkkan, Sağlık Bakanı Koca’ya sordu: Atama yapılacak mı? mask
Türkkan, Sağlık Bakanı Koca’ya sordu: Atama yapılacak mı?
Geçmişin sevgisizliği şiddeti doğuruyor! mask
Geçmişin sevgisizliği şiddeti doğuruyor!
Yüksek tansiyon deyip geçmeyin! mask
Yüksek tansiyon deyip geçmeyin!
KOÜ’den Antalya’ya canlı yayın mask
KOÜ’den Antalya’ya canlı yayın
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL