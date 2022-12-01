Atakent Cihan Hastanesinde yeni Nöroloji Uzmanı göreve başladı

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1991 yılında Azerbaycan’da doğan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Kamran Samadlı, Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda tamamlayan Samadlı, Atakent Cihan Hastanesi Nöroloji Polikliniği’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başladı.

Çalışma hayatına Manisa Özel Egeumut Hastanesi’nde başlayan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Kamran Samadlı, daha sonra Özel İzmir Avrupa Cerrahi Tıp Merkezi’nde hizmet sundu. Aralık ayı itibariyle Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başlayan Uzm. Dr. Kamran Samadlı, aşağıda yer alan alanlarda tanı ve tedavi hizmeti sunacak:

Beyin Damar Hastalıkları (Kanama-Damar Tıkanıklıkları)

Kas Hastalıkları

Parkinson Hastalığı

Multipl Skleroz (MS)

Nöropatik Ağrı

Polinöropatiler

Bell Palsisi (Yüz Felci)

İnme ve Diğer Serebrovasküler Hastalıklar

Baş Ağrıları (Migren, Gerilim Baş Ağrısı, Küme Baş Ağrısı vb.)

Vertigo

Nörodejeneratif Hastalıklar

Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demans Sendromları

Hareket Hastalıkları (Parkinsonizm, Tremor, Distoniler vb.)

Epilepsi

Huzursuz Bacaklar Sendromu

Uyku Bozuklukları

Polinöropatiler (Elektromiyografi- EMG)

Kas Hastalıkları

Tetkikler

Elektroensefalografi (EEG )

Elektromiyografi (EMG)

Elektronöromiyografi (ENMG)