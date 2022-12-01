Atakent Cihan Hastanesinde yeni Nöroloji Uzmanı göreve başladı

1991 yılında Azerbaycan’da doğan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Kamran Samadlı, Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda tamamlayan Samadlı, Atakent Cihan Hastanesi Nöroloji Polikliniği’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başladı.
Çalışma hayatına Manisa Özel Egeumut Hastanesi’nde başlayan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Kamran Samadlı, daha sonra Özel İzmir Avrupa Cerrahi Tıp Merkezi’nde hizmet sundu. Aralık ayı itibariyle Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başlayan Uzm. Dr. Kamran Samadlı, aşağıda yer alan alanlarda tanı ve tedavi hizmeti sunacak:
Beyin Damar Hastalıkları (Kanama-Damar Tıkanıklıkları)
Kas Hastalıkları
Parkinson Hastalığı
Multipl Skleroz (MS)
Nöropatik Ağrı
Polinöropatiler
Bell Palsisi (Yüz Felci)
İnme ve Diğer Serebrovasküler Hastalıklar
Baş Ağrıları (Migren, Gerilim Baş Ağrısı, Küme Baş Ağrısı vb.)
Vertigo
Nörodejeneratif Hastalıklar
Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demans Sendromları
Hareket Hastalıkları (Parkinsonizm, Tremor, Distoniler vb.)
Epilepsi
Huzursuz Bacaklar Sendromu
Uyku Bozuklukları
Polinöropatiler (Elektromiyografi- EMG)
Kas Hastalıkları
Tetkikler
Elektroensefalografi (EEG )
Elektromiyografi (EMG)
Elektronöromiyografi (ENMG)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.