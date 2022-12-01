Kocaeli'de kış lastiği denetimi yapıldı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit Otogar mevkisi ile kentin farklı noktalarında şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları durdurarak lastiklerin diş derinliğini kontrol etti. Ekipler, kış tipi lastik takmış ancak yasal lastik derinliği 4 milimetre altında olan araç sürücülerine 1152 lira ceza uyguladı. Öte yandan, denetimlerde araç takografları ve emniyet kemeri kontrolleri de yapıldı.
Şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü Yusuf Yıldız Atmaca, gazetecilere, "Kış lastiği çok önemli. Yağışlı, karlı, buzlu havalarda, zeminin ıslak zamanlarında çok önemlidir. Kış lastiklerimizi takalım, can güvenliğimizi sokağa atmayalım. Lütfen ihmal etmeyelim." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.