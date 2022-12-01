Tuncay Arıcan basınla buluşuyor

Kocaelispor’da Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan yarın (Cuma) saat 10.00’da Yahya Kaptan’da yer alan Skyfall Kafe’de pazar günkü genel kurul ile birlikte durum değerlendirmesi yapacak. Tuncay Arıcan tüm basın mensuplarını toplantıya davet etti