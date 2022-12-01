İşte o 2 yönetici 

Daha önce gazetemizden duyurduğumuz iş insanı İsmail Al dışında Birsoy Mühendislik ve Cevizdibi Restoran sahibi Osman Özsoy ile Derbent’te otel işletmeciliği yapan, Kartepe Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Selçuk Kösemen yeni yönetimde yer alacak. Mehmet Yaşar, Özkar Dönge ve Harun Kaya daha önce yeni yönetimde yer almayacaklarını belirtmişti.