01 Ara 2022 - 14:06- Siyaset G: 01 Ara 2022 - 14:12

Güney; “Her zaman sahada vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın yanındayız”

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, Bekirdere Mahallesi ve Turan Güneş Caddesi’nde bulunan esnaf ve vatandaşlara ziyarette bulunarak istek ve taleplerini dinledi, sohbet etti. Esnaf ziyaretlerini önemsediklerini belirten Başkan Güney, esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerinin kendiler için önem arz ettiğinin de altını çizdi
Güney; “Her zaman sahada vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın yanındayız” mask
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“ESNAFLARIMIZ GAYRETLİ VE SAMİMİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORLAR”

Her fırsatta vatandaşlar ve esnafımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Güney, “Siyaseti gönül alma, insanlara dokunma ve muhabbetlerine ortak olmak üzere kurmaya dikkat ediyoruz. Esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapıyı her zaman korumaya çalışıyoruz. Bugün Bekirdere ve Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan, ekonomimizin bel kemiği olan, alın teriyle, emeğiyle çalışan çok kıymetli esnaflarımızı ziyaret ettik, hayırlı işler diledik. Esnaflarımız gerçekten çok gayretli ve samimi bir şekilde çalışıyorlar. Bizler de onların taleplerini isteklerini dinliyor, sorunlarına çözüm yolları arıyoruz. Fırsat buldukça gerek mahallelerimizde gerekse ilçe merkezinde vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz ”dedi
# Vatandaşlar, esnaf

01 Ara 2022 - 14:06 - Siyaset

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Yorumlar

(1)
01

erol demirbek TÜRK - esnafı birisi zam yapıyorlar diye eleştiriyor bir başkası yanındayız diyor . esnafın gerçekten yanındasınız destekleri yağdıryorsunuz yalandan da eleştiriyorsunuz ama ASLA HALKIN YANINDA DEĞİLSİNİZ .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 14:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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