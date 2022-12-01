Güney; “Her zaman sahada vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın yanındayız”

“ESNAFLARIMIZ GAYRETLİ VE SAMİMİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORLAR”

Her fırsatta vatandaşlar ve esnafımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Güney, “Siyaseti gönül alma, insanlara dokunma ve muhabbetlerine ortak olmak üzere kurmaya dikkat ediyoruz. Esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapıyı her zaman korumaya çalışıyoruz. Bugün Bekirdere ve Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan, ekonomimizin bel kemiği olan, alın teriyle, emeğiyle çalışan çok kıymetli esnaflarımızı ziyaret ettik, hayırlı işler diledik. Esnaflarımız gerçekten çok gayretli ve samimi bir şekilde çalışıyorlar. Bizler de onların taleplerini isteklerini dinliyor, sorunlarına çözüm yolları arıyoruz. Fırsat buldukça gerek mahallelerimizde gerekse ilçe merkezinde vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz ”dedi