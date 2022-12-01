01 Ara 2022 - 14:09- Siyaset G: 01 Ara 2022 - 14:37

Taşdemir’den Büyükakın’a çağrı!

Kocaeli Büyükşehir Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, Beslenme Saati Projesinin tüm çocuklara ulaşabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Milli Eğitim Müdürlüğüne çağrıda bulundu

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Taşdemir’den Büyükakın’a çağrı! mask
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Geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden çocukların sağlıklı beslenmesi adına belediyelerden Beslenme Saati Projesi konusunda çağrıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine Kocaeli Büyükşehir Meclisi CHP Başkanvekili Engin Taşdemir, Kasım ayı ikinci oturum meclis gündemine söz konusu konuyu taşımıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Milli Eğitimin bu konuda olumsuz görüş bildirdiğini ve böyle bir şeye gerek görülmediğini söylemişti. Bugün Akçakoca İlkokulu’nda yapılan açıklamada yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğüne çağrıda bulunuldu.

MİLLİ EĞİTİME BASKI YAPILMALI”

Beslenme Saati Projesinin daha fazla okula ulaşabilmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitime çağrıda bulunan Engin Taşdemir: “Öğrencilerimize bir öğün yemek verilmesi şuanda ülke gündeminde çok önem arz eden bir konu. Millet ittifakı grubu olarak ortak bir öneri sunduk. Kocaeli’de yaklaşık 287 bin civarında ilk ve orta derecede okuyan öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimize eşitlik ilkesi gereği tamamına bir öğün yemek verilmesi gerektiğini Büyükşehir Meclisine çağrıda bulunduk. Başkan Büyükakın ise bu konuda çalışma yapacağını fakat Milli Eğitimin olumsuz görüş belirttiğini bizlere iletti. Biz de bu konuda Milli Eğitime bir baskı yapılmasını ve bu projenin hayata geçirilmesini istedik. Özellikle 23 milyar gibi bir bütçeye sahip olan Büyükşehir Belediyesinin öğrencilerimize vereceği katkıdan dolayı bir yük getirmeyeceğini rakamlarla belirttik. Buradan Tahir Başkan’a yeniden çağrıda bulunuyorum. Bu konuda acilen bir katkı sağlanması gerekiyor. En azından ekonomik kriz ülkemizde atlatılana kadar bu konuda bir adım atılması gerekiyor” dedi.
# Büyükşehir Belediyesi, eğitim, Yemek, chp, Tahir Büyükakın

01 Ara 2022 - 14:09 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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