01 Ara 2022 - 14:15- Gündem G: 01 Ara 2022 - 15:19

“GAMER, toplumun huzurunu temin eder”
“GAMER, toplumun huzurunu temin eder” mask
Haber albümü için resme tıklayın

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında gerçekleşti.Karamürsel Alp Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Yavuz’un yanı sıra, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Gündüz, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Alb. Mehmet Serhan Aksoy, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Müdürü Enver Düz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Kamil Tüylüoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mehmet Kavuk, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Valilik Bilgi İşlem Şube Müdürü Öznur Barış, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Arif Usta ile Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Şube Müdürü Erhan Kaya katıldı.

AMAÇ; KOORDİNASYONU SAĞLAR

GAMER’in kuruluş amacına değinen Vali Yavuz; şöyle konuştu: “GAMER; terör, güvenlik, doğal afet, iş kazası, halk sağlığı ve yangın gibi kriz durumlarında birimler arasında koordinasyonu sağlayarak toplumun güven ve huzurunu temin etmeyi amaçlıyor. Acil bir durumda birden çok kurumun olaya müdahil olması gerekebilir. Güçlerin birliği ve koordinasyonunu oluşturmak için bir yerden olaylara büyük bir gözle bakmak, hızlı karar vermek, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, önleyici tedbir almak ve olay anında doğru bilgiyi vermek, olayları sağduyulu bir şekilde analiz etmeleri ve sonuçta söz konusu olayı uygun zamanda uygun bir iletişim aracı ve uygun insan kaynağını kullanarak bir koordinasyon sağlamaktadır.

GÜNCEL ACİL DURUM PLANLARI

Yapılan çalışmalar neticesinde GAMER daha etkin ve donanımlı bir kurum haline gelecek. Acil durum esnasında bütün hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, gerekli tedbirlerin alınması, sonrasında ise iyileştirme, maddi manevi yaraları sarma, mağduriyetleri giderme, rehabilitasyon, fiziki ve toplumsal restorasyon, güveni yeniden tesis etme ve yaşamı normale döndürmeye yönelik hizmetler sağlamak için, olayların güncel acil durum planları olmalıdır.

GAMER GRUPLARI PAYLAŞILDI

İlimiz genelinde kurumlarımız arasındaki iletişimin yönetilmesine yönelik uygulamaların bir tanesi de bu toplantılarımızdır. Burada dikkat etmemiz gereken husus kriz anında hiyerarşik bir algı içinde krize müdahale etmek, yöntem ve şekli belirlemek, kurumlar arası iletişim ağını geliştirmektir. Toplantımızda alınan kararların ve İl GAMER tarafından hazırlanan ilimiz acil durum planının güvenlik ve kurumlar arası koordinasyonuna katkı sunmasını diliyorum” dedi. İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Müdürü Enver Düz, GAMER’in görev ve yetkileri ile acil durum planlamaları hakkında yaptığı sunumun ardından GAMER çalışma gruplarında görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları paylaşıldı.

# karar, sağlık, Büyükşehir Belediyesi, eğitim, Deniz, emniyet, Olay, Yangın, jandarma

01 Ara 2022 - 14:15 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.928.045 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

erol demirbek TÜRK - ilginç bir konu ilginç , haydi hayırlısı .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 14:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“GAMER, toplumun huzurunu temin eder” mask
“GAMER, toplumun huzurunu temin eder”
“100 bin fidanı toprakla buluşturacağız” mask
“100 bin fidanı toprakla buluşturacağız”
Cezalar yağıyor! Sizin de başınız yanmasın mask
Cezalar yağıyor! Sizin de başınız yanmasın
İzmit Körfezi bu yıl 7 bin 759 gemiyi ağırladı mask
İzmit Körfezi bu yıl 7 bin 759 gemiyi ağırladı
Bina inşaatı yaptırılacak mask
Bina inşaatı yaptırılacak
Tıbbi sarf malzeme alımı yapılacak mask
Tıbbi sarf malzeme alımı yapılacak
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL