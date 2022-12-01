“GAMER, toplumun huzurunu temin eder”

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında gerçekleşti.Karamürsel Alp Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Yavuz’un yanı sıra, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Gündüz, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Alb. Mehmet Serhan Aksoy, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Müdürü Enver Düz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Kamil Tüylüoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mehmet Kavuk, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Valilik Bilgi İşlem Şube Müdürü Öznur Barış, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Arif Usta ile Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Şube Müdürü Erhan Kaya katıldı.

AMAÇ; KOORDİNASYONU SAĞLAR

GAMER’in kuruluş amacına değinen Vali Yavuz; şöyle konuştu: “GAMER; terör, güvenlik, doğal afet, iş kazası, halk sağlığı ve yangın gibi kriz durumlarında birimler arasında koordinasyonu sağlayarak toplumun güven ve huzurunu temin etmeyi amaçlıyor. Acil bir durumda birden çok kurumun olaya müdahil olması gerekebilir. Güçlerin birliği ve koordinasyonunu oluşturmak için bir yerden olaylara büyük bir gözle bakmak, hızlı karar vermek, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, önleyici tedbir almak ve olay anında doğru bilgiyi vermek, olayları sağduyulu bir şekilde analiz etmeleri ve sonuçta söz konusu olayı uygun zamanda uygun bir iletişim aracı ve uygun insan kaynağını kullanarak bir koordinasyon sağlamaktadır.

GÜNCEL ACİL DURUM PLANLARI

Yapılan çalışmalar neticesinde GAMER daha etkin ve donanımlı bir kurum haline gelecek. Acil durum esnasında bütün hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, gerekli tedbirlerin alınması, sonrasında ise iyileştirme, maddi manevi yaraları sarma, mağduriyetleri giderme, rehabilitasyon, fiziki ve toplumsal restorasyon, güveni yeniden tesis etme ve yaşamı normale döndürmeye yönelik hizmetler sağlamak için, olayların güncel acil durum planları olmalıdır.

GAMER GRUPLARI PAYLAŞILDI

İlimiz genelinde kurumlarımız arasındaki iletişimin yönetilmesine yönelik uygulamaların bir tanesi de bu toplantılarımızdır. Burada dikkat etmemiz gereken husus kriz anında hiyerarşik bir algı içinde krize müdahale etmek, yöntem ve şekli belirlemek, kurumlar arası iletişim ağını geliştirmektir. Toplantımızda alınan kararların ve İl GAMER tarafından hazırlanan ilimiz acil durum planının güvenlik ve kurumlar arası koordinasyonuna katkı sunmasını diliyorum” dedi. İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Müdürü Enver Düz, GAMER’in görev ve yetkileri ile acil durum planlamaları hakkında yaptığı sunumun ardından GAMER çalışma gruplarında görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları paylaşıldı.