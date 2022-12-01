01 Ara 2022 - 14:29- Gündem G: 01 Ara 2022 - 14:35

Vali Yavuz STK’larla bir araya geldi

STK temsilcileri ile bir araya gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz kadına şiddet, düzensiz göç ve uyuşturucu karşıtı projeler ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yaptı

Cihat Polat
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Vali Yavuz STK’larla bir araya geldi mask
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Sivil Toplum Kuruluşları(STK) yöneticileri ile Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bugün Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı salonunda gerçekleşen bir araya geldi. İstişare toplantısında sorunlar konuşuldu. Toplantıya; Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay MehmeY Serhan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve STK temsilcileri katıldı. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdür Tuğba Uğur, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk “Düzensiz Göç ve Uyum” ve İl Emniyet Müdürlüğün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Fatih Eraslan’nın “KADES ve UYUMA” projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

HALEP’TE TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI

Sunumların ardından kürsüye çıkan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz değerlendirme konuşması yaptı. Vali Yavuz “Bizim hizmet etmek ve bu hizmeti dile getirmemek gibi bir alışkanlığımız var. Vatandaşlarımız zaman zaman hangi hizmetlerin yapıldığından ne kadar yapıldığından zaman zaman haberdar olamıyor. Sosyal medyanın bu denli arttığı günümüzde bu iletişimi doğru kurmazsanız genel olarak bir şey yapmadığınızı toplum düşünür. Kahvaltıda yediğini içtiğini paylaşan, gece kıyafetiyle her şeyini paylaşan çılgın bir sosyal medya ortamından hepimiz yaşıyoruz. Dikkat ederseniz neyin nasıl paylaşıldığının da bir sınırı kalmadı. Bu açıdan bu bilgilendirme toplantılarını sizinle yapmayı çok doğru buluyoruz.” dedi.

HALEP’TE TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI

Göç konusu ile sözlerine devam eden Vali Yavuz “Göç bizim istikrarımızı bozmaya yönelik küresel güçlerin kurguladığı ve uyguladığı bir projedir. Yani biz göçün müsebbibi değil mağduruyuz. Afganistan’ı ilk işgal edenler Sovyetlerdir. Sonra ABD işgal etti ve 7 milyar dolarına el koydu, çekildi gitti. Afganistan’ı açlığa ve yoksulluğa terk etti. Suriye’de böyle bir durum çıkmasın diye Türkiye büyük bir gayret ve çaba sarf etti. Çünkü biz Irak’tan da bu durumu biliyorduk. Nihayetinde küresel güçler Rusya ve Amerika Suriye’yi paylaştı. Şehirler bombalandı, Halep’te taş üstünde taş kalmadı. İşin ilginç yanı hiçbirimizin dikkatini çekmeyen bir konu da ecdadımızın ne kadar tarihi eseri varsa yok oldu. Aslında bizim ayak izlerimizin bizim tarihimizin silindiğini biz hala fark edemiyoruz. İslam coğrafyasında emeklerimiz ve tarihimizin yok ediliyor.” ifadelerini kullandı.

KARŞI OLMANIZ SONUCU DEĞİŞTİRMİYOR

Göçmenlerin ülkeye alınması ile ilgili konuşan Vali Yavuz “ Biz tarih boyunca zaten kapımıza gelenleri çevirmedik. İspanya’dan gelen Yahudileri geri çevirdiyseniz Suriyeli’leri de geri çevirirsiniz. Nazım Hikmet’in dedelerini Polonya’dan alırken sorun çıkarmadık. Ne işi var bu Nazım Hikmet’in dedelerinin burada diyen oldu mu? Şimdi sorun şu bir şeye karşı olabilirisiniz karşı olmanız sonucu değiştirmiyor. 5 milyon insan öldürülürken bunlar öldürülsün diyemezsiniz arkadaşlar. Bir hayvana eziyet ediliyor ve biz ayağa kalkıyoruz. Milyonlarca insan öldürülürken sesimizi çıkarmamak bize yakışır mı? “ şeklinde konuştu.

LÜTFEN ÖNEM GÖSTERELİM

Uyuşturucu ve kadına şiddet konusuna da değinen Vali Yavuz “Uyuşturucu artık ülkemizi tehdit eder boyuta gelmiştir. Biz transit ülkeyken hedef ülke haline geldik. Bu konuya lütfen önem gösterelim. UYUMA uygulamasını yüklemeye lütfen dikkat edelim. Kadına şiddet tek başına devletin çözebileceği bir sorun değil. Eğitim çok belirleyici değil, ekonomik düzey tek başına belirleyici değil. Çocuklarımıza küçüklükten itibaren bu konuya eğilmemiz gerekiyor. Eğer birlikte hareket edebilirsek kadına şiddetin önünü biraz kesebiliriz. Bizim buna yönelik ciddi avantajlarımız var. Gerek Türk kültürü gerek dini olarak ciddi avantajlarımız var. KADES’in, STK’lar tarafından yaygınlaştırılması gerekiyor.” dedi.

5 BİN TANE AFGANLI VERİN DEDİ

Çayırova Sivaslılar Dernek Başkan Yardımcısı “Ne kadar doğrudur bunu söylemek bilmiyorum ama bizim meslekte çalıştıracak Türk eleman kesinlikle bitti. Bütün sitelerde her yerde ilanlarımız var kesinlikle eleman bize gelmiyor. Asgari ücretin iki katını vermemize rağmen eleman bulamıyoruz. İşsizlik var diyorlar bu ülkede, öyle bir şey yok valim gelsin yüz kişi işe alalım asgari ücretin 2 katına. Afganlıların çalışmasına yönelik Suriyeliler’deki gibi bir izin çıkabilir mi?” demesi üzerine Vali Yavuz “Ben Uşak Valisi iken Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı bana 5 bin tane Afganlı verin dedi. Ben dedim ki başkan bunu dışarda söylesen linç edilirsin. O da dedi ki hiç adam bulamıyoruz. Bir tarafta iş bulamıyorum diyen var diğer tarafta işçi bulamıyan var. Bunu sebebi şu Türkiye’deki ekonomik refah seviyesi arttı. Konu şu yani insanlar belirli alanlardan çıktı. Geçmişte inşaatı kimler yapıyordu şimdi kimler yapıyor dönüp bakın. Şu anda insanlar değişiyor artık. Biz önce kendi insanımıza iş aş verme gayretindeyiz. Nitelikli insan alırız bu başka bir şey. Biz zaten alma değil gönderme derdindeyiz” dedi.

“BAYRAMLARDA EL SALLAYAMAZSINIZ”

Kocaeli Roman Dernek Başkanı “Günümüzde Met denilen bir uyuşturucu çıktı. Benim kardeşimde bu met yüzünden kendini astı. Buradan sesleniyorum bunu içen varsa bunu ihbar edin içeri attırın. Çünkü doktorlar buna bir şey yapamıyor. Ama bu içeri girerse 3 ay içerde kalırsa kendi kendini tedavi ediyor.” Sözleri üzerine Vali “ Kocaeli Üniversitesi yerleşkesinde çocuk ve yetişkin arındırma merkezi inşaatı devam ediyor. 2023 içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza sahip çıkalım. Biz yoğun bir mücadele veriyoruz ancak aileler de sahip çıksın. Ben Kireç ocaklarını, Aynalı Kavak’ı geldim gezdim. Kireç ocaklarında hiçbir vali eşiyle birlikte yürümemiştir ya da Aynalıkavak’ta kaç Roman evine girmiştir. Gidin kireç ocaklarını gidip görün. Bu şehirde yaşıyorsanız bayramlarda el sallayamazsınız. Gelin hep beraber yapalım bu işi.” İfadelerini kullandı. Cihat Polat
# türkiye, eğitim, emniyet, Kocaeli Üniversitesi, jandarma

01 Ara 2022 - 14:29 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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erol demirbek TÜRK - “Göç bizim istikrarımızı bozmaya yönelik küresel güçlerin kurguladığı ve uyguladığı bir projedir.'' DEMİŞSİNİZ , biz bunu 10 yıldır söylüyoruz ACABA KİM BU GÖÇTEN FAYDA BEKLİYOR? keşke bunu 9 yıl önce yetkili birilerine söyleseydiniz sn. vali . BOP vardı ya hani o hala devam ediyor .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 14:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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