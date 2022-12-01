2022 yılı özeti yayınladı: Türkiye bu yıl neler dinledi?

Yeni yıl yaklaşırken pek çok Spotify kullanıcısının heyecanla beklediği “Spotify yılın özeti” de yayınlandı. Tüm yıl boyunca kullanıcıların ne kadar süreyle platformu kullandıklarını, hangi türlerden müzikleri dinlediklerini, hangi şarkıcıları, podcast’leri daha çok dinlediklerini gösteren rapor yayınlandı. Her kullanıcısına ayrı bir özet gönderen platform Türkiye için de bir yılın özeti yayınlamayı ihmal etmedi.
Spotify 2022 yılın özeti kapsamında açıklanan yılın en çok dinlenen sanatçısı UZI oldu. UZI'yi rap sanatçıları cakal ve Ezhel'in ardından Lvbel C5 ve Sefo dördüncü ve beşinci olarak takip etti.
UZI İKİ ŞARKISIYLA DA LİSTEDE
En çok dinlenen şarkılar sıralamasına ise bu yıl bir pop şarkısı damga vurdu. Bu yıl sıkı bir çıkış yakalayan ve Türkiye'de 2022 yazında da en çok dinlenen şarkı olan elektronik pop grubu KÖFN'den Bi' Tek Ben Anlarım birinciliğe yerleşti. Türkiye'deki dinleyicilerin bu yıl en çok dinlediği ikinci şarkı UZI'den Arasan da olurken onu cakal'dan İmdat ve UZI'den Paparazzi takip etti. Spotify EQUAL müzik programının 2022'deki Türkiye elçilerinden biri de olan ve yılın en çok dinlenenleri arasına ismini yazdıran Güneş, Suçlarımdan Biri parçasıyla en çok dinlenen 5'inci şarkı oldu.
SEZEN AKSU YİNE ZİRVEDE
2022'de Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde birinci, son 5 yıldır zirveyi kimseye kaptırmayan isim Sezen Aksu olurken bu yılın ikincisi, Rap'in yükselen yıldızı Güneş oldu. Sezen Aksu ve Güneş'in ardından en çok dinlenen kadın sanatçılar arasında sırasıyla Zeynep Bastık, Taylor Swift ve Melek Mosso yer aldı.
En çok dinlenen 5 kadın sanatçı sıralamasında dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift'in Türkiye'de de ilk 5'e girmesi dikkat çekti. Son albümüyle tüm dünyada rekorlara imza atan Swift, Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçı, albüm ve şarkı listelerinde de ilk 5'e giren tek yabancı sanatçı oldu.
TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER
Türkiye'deki dinleyicilerin 2022 yılında en çok dinlediği albümler listesine iki albümüyle birden girmekle kalmayıp Top 5 listesinin ilk iki sırasına yerleşen UZI'nin, El Chavo isimli albümü listenin zirvesinde yerini alırken geçen yılın birincisi Kan ise 2022'nin ikincisi oldu. Listede, Lvbel C5 albümü C5MODE üçüncü; Güneş'in Atlantis albümü dördüncü, cakal'dan Paradoks ise beşinci sırada yer aldı.
EN ÇOK DİNLENEN 5 PODCAST
Türkiye'de 2022 yılında en çok dinlenen podcast yayınlarında kültür, sanat, edebiyat, felsefe ve daha pek çok başlıkta bilgileriyle dinleyicilere ulaşan Ortamlarda Satılacak Bilgi birinci oldu. Kendine İyi Davran ve Merdiven Altı Terapi ise listenin ikinci ve üçüncü sırasına yerleşti. Meksika Açmazı en çok dinlenen dördüncü yapım olurken sanat, tasarım ve teknoloji dünyasından hikayeleri dinleyicilere ulaştıran Barış Özcan ile 111 Hz listede beşinci sırada yer aldı.
GLOBELDE LİDER YİNE BAD BUNNY
Dünya çapında bu yıl 18,5 milyardan fazla dinlemeye ulaşan Bad Bunny, üç yıl üst üste birinci olan ilk sanatçı oldu. Ekim ayı sonunda yeni albümünü çıkaran ve rekorlara imza atan Taylor Swift ikinci sıraya yerleşirken onu Drake, The Weeknd ve K-Pop grubu BTS takip etti.
TÜM DÜNYA ONU DİNLEDİ
üm dünyada en çok dinlenen şarkılarda ise zafer, bu yıl 1,6 milyar dinlemeye ulaşan As It Was ile Harry Styles'ın oluyor. İkinci ve üçüncü şarkılar ise sırasıyla Glass Animals'tan Heat Waves ve The Kid LAROI, Justin Bieber'dan STAY (with Justin Bieber) oluyor. Dünya çapında en çok dinlenen sanatçı olan Bad Bunny Top 5'e iki şarkısıyla birden giriyor ve Me Porto Bonito and Tití Me Preguntó şarkılarıyla dördüncü ve beşinci sıraya yerleşiyor.
2022'DE TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR
UZI
Çakal
Ezhel
Lvbel C5
Sefo
Sezen Aksu
Batuflex
Motive
Duman
Emir Can İğrek
2022'DE TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
KÖFN – Bi' Tek Ben Anlarım
UZI – ARASAN DA
cakal – İmdat
UZI – PAPARAZZI
Güneş – Suçlarımdan Biri
Can Koç – Gökyüzünü Tutamam
Madrigal – Seni Dert Etmeler
Ezhel – Nerdesin
Lvbel C5 – GELMEZSEN GELME
Sefo – Affettim
2022'DE TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER
UZI – EL CHAVO
UZI – Kan
Lvbel C5 – C5MODE
Güneş – Atlantis
Çakal – Paradoks
Dolu Kadehi Ters Tut – Karanlık
Motive – 22
Rei 6 – Dibe İniyorum
Yüzyüzeyken Konuşuruz – Akustik Travma
No.1 – Kron1k
2022'DE TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN KADIN ŞARKICILAR
Sezen Aksu
Güneş
Zeynep Bastık
Taylor Swift
Melek Mosso
Ebru Gündeş
Lana Del Rey
Sertab Erener
Gülşen
Lil Zey
2022'DE TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN PODCAST’LER
Ortamlarda Satılacak Bilgi
Kendine İyi Davran
Merdiven Altı Terapi
Meksika Açmazı
Barış Özcan ile 111 Hz
Mitolojik İnciler
Nasıl Olunur
Sesli Kitap Dünyası
Bu Mu Yani?
Fularsız Entellik
2022'DE DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR
Bad Bunny
Taylor Swift
Drake
The Weeknd
BTS
2022'DE DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
As It Was – Harry Styles
Heat Waves – Glass Animals
STAY (with Justin Bieber) – The Kid LAROI
Me Porto Bonito – Bad Bunny feat. Chencho Corleone
Tití Me Preguntó – Bad Bunny
2022'DE DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER
Un Verano Sin Ti, Bad Bunny
Harry's House, Harry Styles
SOUR, Olivia Rodrigo
=, Ed Sheeran
Planet Her, Doja Cat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.