AKP’nin gerçek yüzünü bir kez daha gördük!

AKP’li Darıca Belediyesi’nin temel atma töreninde skandal görüntüler yaşandı. Sahneye çağrılan hocanın Kuran-ı Kerim tilaveti, AKP'nin " Türkiye'nin Yüzyılı" propaganda şarkısıyla birlikte okundu. Söz konusu saygısızlık sonrasında İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız bir açıklama yayınlayarak tepkisini dile getirdi. Yıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hemen her fırsatta vatandaşlarımızın dini duygularını sömürmek için adım atan AKP’nin gerçek yüzü münferit gibi gösterilmeye çalışılan olaylarla gün yüzüne çıkıyor. Bunun son örneğini Darıca ilçemizde gerçekleştirilen temel atma töreninde gördük.

AKP’LİLER İÇİN ÖNEMSİZ

AKP’li Darıca Belediyesi’nin düzenlediği programda dakikalarca Kuran-ı Kerim tilaveti sürerken bir yandan da propaganda şarkılarını bangır bangır çalıyorlar. Bir Allah’ın kulu da dakikalarca süren bu saygısızlığa ‘dur’ demiyor. Çünkü Kuran-ı Kerim tilavetinde değil kulakları. Çünkü orada kimse dinlemiyor Kuran-ı Kerim tilavetini. Amaçları sahneye hocamızı çıkararak şov yapmak. Dini değerlerimize duydukları saygı, gösterdikleri hassasiyet işte bu kadar. Hoca var mı, var. Kuran-ı Kerim tilaveti yaptık mı, yaptık. Sahnede müzik çalmış, müzik hocamızın sesini bastırmış filan bunlar AKP’liler için önemsiz şeyler.

DİNİ DEĞERLERE SAYGI

Dini değerlerimizi siyasete alet etmekten hiçbir zaman geri durmayan AKP iktidarının bugüne kadar oy uğruna neleri ayaklar altına aldığını herkes biliyor. Dini değerlerimizin siyasi çıkarlar için kullanılması ve Darıca’da gördüğümüz gibi aşağılanması vatandaşımızın vicdanını rahatsız ediyor. İYİ Parti ve Millet İttifakı olarak dini değerlerimizi başımızın üzerinde taşıyor, hiçbir şekilde oy uğruna kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye seçim sathına girdi. Güzel günler çok yakında. Sandık kurulacak, karar verilecek. Türkiye bir daha Darıca’daki gibi dini değerlerimizin aşağılandığı olaylara şahit olmayacak. Türkiye İYİ olacak.