Sağlık Mil Sen’den Aydınlık’a ziyaret

Sağlık Mil-Sen Başkanı Selahattin Mengül ve yönetim kurulu üyeleri Harun Yaşar Aliş ve Serkan Aygün, 1 Ocak 2023’e kadar açılması beklenen Kocaeli Şehir Hastanesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere bir dizi ziyaretler gerçekleştiriyor. Geçen haftalarda Kocaeli Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret eden sendika yönetimi, önceki gün ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık'ı ziyaret ederek gündemi değerlendirdi.