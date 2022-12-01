Hürriyet eğitimcilere seslendi: ‘Siz yeter ki talep edin, biz hazırız’

Gelir düzeyi düşük mahallelerde yer alan anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara sağlıklı öğün sağlamak amacıyla Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Beslenme Saati Uygulaması kapsamında bugün İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Akçakoca İlkokulu’nda çocuklarla bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da teşekkür ettiği Beslenme Saati Uygulaması ile ilgili kamuoyunu bilgilendiren ve eğitimcilere çağrı yapan Başkan Hürriyet, İzmit ilçe sınırları içerisindeki tüm okullara bu hizmeti verebileceklerinin altını çizdi.

HÜRRİYET, “AİLELERİMİZ ZORLANIYOR”

Akçakoca İlkokulunda öğrencilere yemekleri kendisi dağıtan Başkan Hürriyet, “Ülkemizde maalesef anne ve babalar, çocuklarını okula gönderme masraflarını karşılamakta zorlanıyorlar. Enflasyon ve ekonomik zorluklar nedeniyle ailelerin geçimlerini sağlamakta zorlanıyor ve pek çok çocuk maalesef sadece kahvaltı ya da öğle yemeği yemeden okula gitmek zorunda kalıyor. Tabii ki sağlıklı beslenemeyen, yeterli gıdayı alamayan her çocuk eğitime odaklanmakta, kendini derslere vermekte zorlanıyor. Bu da başarı oranını etkiliyor.

“ÇOCUKLARIN BELEDİYESİYİZ”

Şunu da üzülerek söylemek istiyoruz ki: Bu ülkede beslenme çantası hazırlamak bile gerçekten artık lüks oldu. Dar gelirli ailelerin çocuklarına biz de biraz da olsa yardım edebilmek, kaynaklarımızı vatandaşımızın ekonomik ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde destek olabilmek için Beslenme Saati uygulaması başlatmıştık. Çocuklarımıza biz çok önem veriyoruz. Çocukların belediyesiyiz, kadınların ve gençlerin belediyesiyiz diyoruz. Özellikle de dezavantajlı gruplara çok ciddi destekler vermeye çalışıyoruz.

“ÇOCUKLARIN AÇ KALMASINI KABUL EDEMEYİZ”

Hiçbir çocuğun okulda aç kalmasını kabul edemeyiz. Ben de bir anneyim, evlat büyütüyorum. Evlat büyütmenin ne kadar meşakkatli ve bir o kadar da hassas olduğunu biliyorum. O yüzden de biz çocukların gıda ihtiyaçlarını karşılamak için bir sorumluluk aldık. Onlar bu ülkenin geleceği, onlar bu ülkenin güvencesi olacaksa onları korumak, kollamak zorundayız. Bu projenin başında; “Sağlıklı beslenmek her çocuğun hakkıdır” anlayışı ile yola çıktığımız Beslenme Saati Projemiz için Başkan Yardımcımız Sibel Solakoğlu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürümüz Yasemin Gözkonan Kahveci ile birlikte 26 Eylül gününde İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmit Kaymakamlığını ziyaret ederek Beslenme Saati Projesi’nin detaylarını sunmuştuk.

“4 İLKOKULUMUZDA PİLOT OLARAK BAŞLADIK”

Görüşmelerimiz neticesinde de; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ilkokulların müdürleriyle görüştük. Öncelikli olarak ilçe sınırlarımız içerisindeki dezavantajlı mahallelerde bulunan 4 ilkokulumuzda pilot olarak “Beslenme Saati” projemizin uygulamasına başladık.

Akçakoca İlkokulu, Saraybahçe İlkokulu, Gündoğdu İlkokulu, Akşemsettin İlkokulu. Tabi biz bunun arttırılması ve İlçe Milli Eğitimin de daha fazla işin içerisinde olabilmesi için bir protokol yapılmasını çok istedik. Sanırım Türkiye’de bu siyasi kaygılar ve kutuplaşma hiç bitmeyecek. Çünkü protokol bir türlü yapılamadı. Ama yine de bir anlamda teşekkür ediyoruz; isteyen okullarımız buyurun girin çocuklarımıza yemekleri dağıtın dedi.

“YEMEKLER TİTİZLİKLE HAZIRLANIYOR”

Biz projemizi sunarken de yemeklerimizi nerede hazırlıyoruz, Aşevi’mizin koşulları nedir, her gün numune alınarak denetimden geçen çok profesyonel bir mutfağımız olduğunu belirttik. Yemekler çok titizlikle hazırlanıyor. Gıda tehlikeli bir iştir ve çocuklarımızı riske atmamak için de yemeklerimizi ruhsatlı, onaylı, her gün Tarım İl Müdürlüğünün denetlediği ve herkes tarafından denetime açık olan Aşevi mutfağında üretiyoruz. Hazır almıyoruz, tamamen günlük ve taze, gıda mühendislerinin denetiminde hazırlanan yemekler sunmak üzere Beslenme Saati çalışmasını başlattık.

“HİÇ AYIRMAKSIZIN DAĞITIYORUZ”

Bu 4 pilot okulumuza haftanın 3 günü olmak üzere sağlıklı ara öğünler veya sıcak yemek dağıtmaya başladık. 5 sınıf varsa 5 sınıfa birden, hiç ayırmaksızın dağıtıyoruz. Sosyal desteğe ihtiyacı olan ya da olmayan diye ayırdığımızda çocuklar birbirinden görüp kıskanabilir. Birisi muz yerken diğeri yiyemediğinde özenebiliyor. Dolayısıyla çocuklar özenmesin diye hiç ayırmadan, ekonomik durumuna bakmaksızın sırayla aynı yemekten dağıtıyoruz. Ekiplerimiz yemekleri sıcak bir şekilde getiriyorlar. Günlük veya haftalık olarak menümüz değişiyor. Çocuklarımızla da sohbet ettik, neler yemek istediklerini sorduk. Mantı söyleyen var, brokoli söyleyen var, börek seven var. Onların daha da çok seveceği yemekleri yapmak için ve farklı gıdalar tüketebilsinler diye menü sürekli değişecek. Meyve takviyesi ya da içecek takviyesiyle yemeklerimizi çocuklarımıza sunuyoruz.

“SİYASİ GÖRÜŞLERİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR”

İzmit Belediyesi Aşevi’ndeki Gıda Mühendisimiz ve aşçılarımız, çocuklar için bu ara öğünleri haftalık olarak özel menüler şeklinde hazırlıyor. Besin değeri yüksek sağlıklı besinlerle çocuklarımızın beslenmesine bu şekilde katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Çankaya Belediyesi, Safranbolu Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi’nde de iyi uygulama örnekleri bulunan Beslenme Saati Projesi’nin ilçemiz genelinde yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Şu anda 4 okulda yapabiliyoruz. Biz çok iyi niyetle bir çalışma yürütüyoruz. Çocuğun, beslenmenin, yoksulluğun, açlığın siyaseti olmaz. Biz buradaki hiçbir çocuğumuzun ailesinin siyasi görüşünü bilmiyoruz. Bizi de ilgilendirmiyor.

“ÇOCUKLAR BİZİM ÖNCELİĞİMİZ”

Biz çocuklarımızı öncelik olarak görüyoruz. Çocukların üstün yararı bizim için çok ama çok önemli. Bütün anasınıfı ve ilkokullarda dağıtmaya hazırız. Yeter ki müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz bize ön ayak olsunlar. Yeter ki talepte bulunsunlar. Şu anda pilot uygulama olduğu için, kendimizi geliştirdiğimiz için ve okullarımızla istişareli gittiğimiz için haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri dağıtıyoruz. Biz bunun tüm okullarda ve her gün olmasını çok istiyoruz. Bunun için de okullarımızdan, müdürlerimizden, öğretmenlerimizden talep bekliyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğünün de bu konuda biraz daha sorumluluk almasını rica ediyorum. Çünkü müdürlerimiz de haklı olarak çekinebiliyor. Ailelerin çocukları için ne istediği önemli. Çünkü ekonomik kriz her şeyi olduğu gibi beslenme çantalarını da vuruyor.

“GÜZEL EVLATLAR, GÜZEL BÜYÜSÜNLER”

Biz bu ekonomik krizde çocuklarımıza daha fazla günlük beslenmelerine katkı sunabilecek şekilde destek vermek istiyoruz. İzmit ilçe sınırları içerisindeki okullarımıza buradan çağrı yapıyoruz. Talep eden okullarımıza hızlı bir şekilde dönüş yapacağız. Mutfağımız çok geniş, günlük 10 bin yemek çıkarabilecek kapasiteye sahip. Bütün okullarımıza sunmaya hazırız, yeter ki talep etsinler. Yeter ki ‘Gelin bu projeyi bizim okulumuzda da başlatın’ desinler. 4 okulumuza teşekkür ediyoruz, müdürlerimize teşekkür ediyoruz, cesur öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız aç kalmasın diyoruz. Çocuklarımız sağlıklı beslensin, derslerine iyi çalışsın, güzel meslek sahibi olsunlar istiyoruz. Onlar bu ülkenin geleceği. Güzel evlatlar güzel güzel büyüsünler” şeklinde konuştu.

TAŞDEMİR, “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA ÇAĞRIDA BULUNDUK”

Büyükşehir Belediye meclisinde öğrencilere bir öğün yemek verilmesi ile ilgili önerge sunan CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir konuyla ilgili olarak, “Bu kıymetli projesinden dolayı İzmit Belediye Başkanımıza ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Biz Salı günü Kocaeli bütçe görüşmelerinde CHP ve İyi Parti Grubu olarak ortak bir öneri sunduk. Milli Eğitimden aldığımız bilgiler doğrultusunda Kocaeli’de yaklaşık 287 bin civarında ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimize eşitlik anlamında bir öğün yemek verilmesi noktasında Büyükşehir Belediye Başkanına çağrıda bulunduk. Kendisi bu konuda çalışma yapacağını ve Milli Eğitimin bu konuda olumsuz görüş belirttiğini izah etti.

“ACİLEN ADIM ATILMASI GEREKİYOR”

Biz de bu konuda Milli Eğitime bir baskı yapılmasını ve bu konunun mutlak suretle hayata geçirilmesini; özellikle 23 katrilyon gibi ciddi bir bütçesi olan Büyükşehire öğrencilere vereceği katkılardan dolayı herhangi bir yük getirmeyeceğini rakamlarla belirttik. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a çağrıda bulunuyorum: Bu konuda acilen adım atması gerekiyor. En azından ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu süreçte kriz atlatılana kadar da olsa bu konuda acilen bir adım atması gerekiyor. Bu kapsamda sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere destek olan İzmit Belediye Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.