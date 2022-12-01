Gökhan Cumali son günlerde İzmit Belediyesi’nden bir yılda 400 bin liralık doğrudan teminle ihale alması gündeme gelmişti. Bugün yayımlanan Resmi Gazete’De Gökhan Cumali’ye ihale yasağı geldi. Bugünkü Resmi Gazete’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün ihalelere katılmaktan men kararları açıklandı. Cumali’nin sahibi olduğu Kar Peyzaj Mimar Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kamu İhale Sözleşme Kanunu’na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle İzmit Belediyesi’nin ihalelerinden bir yıl men edildi.