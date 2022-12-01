01 Ara 2022 - 16:40- Siyaset G: 01 Ara 2022 - 16:44

Karakadılar’dan 4 köyün ‘mahalle’ statüsüne geçirilmesine tepki

CHP Kartepe İlçe eski Başkanı Cumhur Karakadılar, köylere tanınan kırsal mahalle hakkının Kartepe’deki 10 köydenKaratepe, Balaban, Nusretiye, Şirinsulhiye’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde mahalle statüsüne geçirilmesine tepki gösterdi. Karakadılar, “Köylerde toplanan imzaların dikkate alınmasını, halkın iradesine karşı yapılan bu işlemden dönülmesini bekliyoruz” dedi
Karakadılar’dan 4 köyün ‘mahalle’ statüsüne geçirilmesine tepki mask
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‘Her köşeyi ekin, boş yer bırakmayın’ diyen AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üretmek isteyen köylünün arazilerini arsa yapıyor, ranta açıyor.Sevgili Kartepeli yurttaşlar, önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısına izleyici olarak katıldım.Orada yaşananlar beni gerçekten çok üzdü ve hayretler içinde bıraktı. Cumhurbaşkanlığının çıkarttığı bir hak ile kapatılan köylere kırsal mahalle veya kırsal alan olma hakkı Kocaeli’de tüm ilçelere tanındı ve 11 ilçede vatandaşın kırsal mahalle talebi yerine getirildi ama maalesef Kartepe’de işler öyle olmadı” dedi.

“BÜYÜKAKIN DA KOCAMAN GİBİ MİLLİ İRADEYİ YOK SAYDI”

Kartepe’deki köylerin statüsüne değinen Karakadılar, “Kapatılan 10 köyden 6tanesi kırsal mahalle, kırsal konut alanı olarak geçti fakat tarımın,hayvancılığın yapıldığı 4 mahalle (eskiden köy) tüm itirazlara rağmen; Balaban Mahallesi’nde toplanan 633, Nusretiye’de 300, Şirinsulhiye’de 400, Karatepe’de 300 imzaya rağmen Kartepe Belediyesi Meclisi’nden geçerek mahalle statüsüne geçiş yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da aynı Mustafa Kocaman gibi milli iradeyi yok sayarak Büyükşehir Meclisi’nden bu kararı geçirtti” dedi.

“NEDEN GELİP VATANDAŞLA DİYALOG KURMADI?”

“Lafa gelince ‘üretin,ekin, tarım yapın’ derken tarım ve hayvancılık yapmak için kırsal mahalle olmak isteyen köylüleri dinlemediler” diyen CHP’li Karakadılar, “Bu toplanan imzalara ilişkin olarak Kartepe Belediye Meclisi’nde Belediye Başkanının toplanan imzalara ilişkin nasıl toplandığını sorgulayacağına, bu statü değişikliği için neden Balaban’a gelip vatandaşla diyalog kurmadığını açıklamasını istiyorum. Karatepe, Balaban,Nusretiye,Şirinsulhiye köylerinde toplanan imzaların dikkate alınmasını, halkın iradesine karşı yapılan bu işlemden dönülmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

# Tahir Büyükakın, chp, Büyükşehir Belediyesi, KONUT, Kartepe, AKP

01 Ara 2022 - 16:40 - Siyaset

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