Regeneron ISEF'e katılma hakkı kazandı

BUCA IMSEF yarışmasının öncesinde; 53. Tübitak Liselerarası Araştırma Projeleri Yarışması Teknolojik Tasarım alanında ilk önce İstanbul Asya Bölge 1.si ardından Türkiye 2.si olan ve aynı zamanda Teknofest 2022 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Sosyal İnovasyon kategorisinde de Türkiye 2.si olan Kocaeli Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Kağan Altay ve danışman öğretmeni Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İrfan Kaya, 6 Ekim 2022 Perşembe günü ISEF Bilim ve Mühedislik Yarışması ön eleme aşamasını geçerek önümüzdeki yıl 13-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında ABD'nin Dallas şehrinde yapılacak olan Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’na (Dünyanın en büyük üniversite öncesi bilim yarışması), ülkemizi temsilen katılma hakkı kazanmışlardı.