Evde yangın çıktı, 1 çocuk dumandan etkilendi

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Hürriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde bulunan üç katlı binanın ikinci katındaki, Sedat Saraç'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, dumandan etkilenen Elisa Saraç (15) ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Saraç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.