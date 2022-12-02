02 Ara 2022 - 11:50- Siyaset G: 02 Ara 2022 - 11:57

DEVA’dan Yeni Başkana ziyaret

Kocaeli Barosu’nun 37. Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Kocaeli Barosu Başkanlığı'na seçilen Av. Mehmet Gül ve yönetimine DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, il yöneticileri ve ilçe başkanlar hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
DEVA’dan Yeni Başkana ziyaret mask
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Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, Kocaeli Barosu’nun 37. Genel Kurulu ardından Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, il yöneticileri ve ilçe başkanları ile birlikte yeni Baro Başkanı Av. Mehmet Gül ve yönetimini ziyaret edip, tebrik ettiler.

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Mehmet Gül, DEVA Partisi yöneticilerinin nazik ziyareti için teşekkür ettiğini belirttiği konuşmasında, haktan, hukuktan ve adaletten ayrılmadan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kocaeli Barosu’nun çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

DEVA İKTİDARINA AZ KALDI

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç da konuşmasında, Kocaeli Barosu’nun Türkiye’nin en önemli barolarından biri olduğuna vurgu yaparak, yeni seçilen Baro Başkanı Av. Mehmet Gül’ü ve yönetimini tebrik etti.

Adaletin herkes için bir gün lazım olacağına dikkat çeken Başkan Koç, bugün hukuk sistemini ve adalet kavramını örseleyenlerin yarın bu adalete ihtiyaç duyacaklarını anımsattı.

Ülkede pek çok alanda olduğu gibi hukuk anlamında da bir fecaat yaşandığına dikkat çeken DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, “Ancak hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Seçimlere sayılı günler kaldı. Ülkemizin DEVA Partisi iktidarıyla birlikte; hukuk alanında, ekonomi alanında, sosyal yaşam standartlarında ve diğer tüm alanlarda büyük bir ferahlama dönemine gireceği ve baskının son bulacağı günler yakındır dedi.

DEVA Partisi il yöneticileri, İzmit İlçe Başkanı Av. Erdinç Işık, Gebze İlçe Başkanı Av. Kemal Memiş’in de katıldığı ziyaret, karşılıklı hediyelerin verilmesiyle devam etti.

# türkiye

02 Ara 2022 - 11:50 - Siyaset

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