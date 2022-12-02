Tuncay Arıcan: Bu kongre tarihe geçecek

OLAYLA MAÇLA BAŞLADI

Sözlerine geçtiğimiz gün oynanan Göztepe – Altay maçında yaşanan olaylarla ilgili başlayan Arıcan şu şekilde konuştu: 27 Kasım’da oynanan Göztepe – Altay maçında yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyor, böylesi olayların bir daha yaşanmamasını diliyoruz.

ŞİRKETLEŞME SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ

Malumunuz 4 Aralık’ta Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nu yapacağız. Oy kullanma hakkı olan 735 üyemiz var. Kongre, hepimiz için hayırlı olsun. Burada önemli maddeler oylanacak. 2’si tüzük değişikliği, diğeri ise şirketleşme durumu ile ilgili. Şöyle ki, Milli İrade Meydanı ve Ormanya’daki otoparklarını Kocaelispor’u Sevenler Derneği işletiyordu, ya da ürün mağazamız başka bir şirket üzerinden takip ediliyordu. Şirketleşme durumu olursa bu gibi organizasyonları şirketimiz idare edecek.

700 BİN LİRA ZARARIMIZ OLDU

Çirkin ve kötü tezahürat ile yabancı cisim atılmasından ötürü federasyon kulübümüze 206 bin lira ceza kesti. Adıyaman ve Van maçlarında 76, İskenderun maçında 52 adet koltuk kırıldı. Buradaki toplam zararımız 320 bin lira oldu. Bildiri yayınladık ama bir sonraki Diyarbekir maçında 68 koltuk kırıldı ve artı 170 bin lira daha fatura edildi. Toplamda ise 700 bin lira zararımız oldu. Taraftarımız bundan sonraki maçlarda dikkat etmeli. Yapılan tüm eylemler için birbirimize uyaralım, zarar vermeye çalışanları engelleyelim. Maç içinde protesto eden taraftarın art niyeti vardır. Averajla ikinci sıradayız ve hedefimiz şampiyonluktur. Yerimiz de gayet iyi.

30 GÜN İÇİNDE BİLDİRECEĞİZ

Denetim kurulunu güçlendireceğiz. Kurulacak olan şirketin borcu tespit edilirse yönetim kurulu ibra edilmeyecek ve borç yöneticilere rücu edilecek. Böylece yeni yönetim de borçsuz bir kulüp alacak. 4 Aralık’taki bu maddeleri geçirdiğimizde durumu 30 gün içinde Spor Bakanlığımıza ibraz edeceğiz ve yasa sonrası bunu sağlayan ilk kulüp olacağız.

BU HABERLER ZARAR VERİYOR

Bu sezonki reklam çalışmalarımız başarılı geçti. Tozluk hariç tüm bölgelerimize reklam aldık. Stadyum içindeki kulüp led tabelaları ve otobüsümüzde reklam alanımız kalmadı. Yıldızlar Yatırım Holding ile iyi bir miktarda sponsorluk anlaşması yaptı. Son dönemde yazılanlar kulübümüze zarar verecek türden. Bu tür art niyetli haberler, bundan sonraki süreçte de sponsor olacak firmaları zan altında bıraktı. Bu arada stadyum isim hakkını satmak istiyoruz. Konu ile ilgili Spor İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunduk, izin geldi. Süreci takip ediyoruz.

DAVET EDİYORUM

Karacabey maçında kırmızı kart gören Mehmet Sak 1 maç ceza aldı, Tayfun gribal enfeksiyona yakalandı ama oynayacağını düşünüyoruz. Beykan’ın ise adale sorunu olduğu için 2 haftalık süreçte bizimle olmayacağını düşünüyoruz. Kampımız netleşmedi, kongreden sonra transfer çalışmalarımızı hızlandıracağız. Etimesgut ve sonraki maçlarımızda Kocaelispor’a başarı diliyor, tüm Kocaelisporluları genel kurulumuza davet ediyorum.