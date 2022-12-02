02 Ara 2022 - 12:14- Ekonomi G: 02 Ara 2022 - 12:17

MÜSİAD Kocaeli, Burkina Faso'lu işadamlarını ağırladı

Kocaeli’nin önde gelen İşadamları Derneklerinden biri olan MÜSİAD Kocaeli Şubesi, Burkina Faso Ticaret Odası ve Burkina Faso Sanayi Odası üyelerinden oluşan 20 kişilik Ticari Alım heyetini şube binalarında ağırladı.
MÜSİAD Kocaeli, Burkina Faso'lu işadamlarını ağırladı mask
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kocaeli Şube binasında gerçekleştirilen programa MÜSİAD Kocaeli üyeleri, MÜSİAD’ın gençlik kurulu olan Kocaeli Genç MÜSİAD üyeleri ve Burkina Faso heyeti katılım sağladı. Program MÜSİAD’ın yeni girişimi olan MÜSİAD İnvest Uluslararası Yatırım Destek Ofisi’nin tanıtım videosu ile başladı. Tanıtım Videosunun ardından Kocaeli’yi anlatan video gösterime sunuldu.

Video Gösterimlerinin ardından MÜSİAD Kocaeli Başkanı İsmail Uslu katılımcılara MÜSİAD hakkında bilgilendirmeler yaptı, Uslu ifadelerinde şu sözlere yer verdi; ‘MÜSİAD sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında hizmet vermektedir. Yapmış olduğu faaliyetlerle ve uluslararası alandaki programlarıyla ülkemizin dünyaya açılan yüzü konumundadır. Biz de bugün burada bir Afrika ülkesi olan Burkina Faso heyetini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Burada yapılacak İkili İş Görüşmelerinin hayırlı ticaretlere vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.’ Dedi.

MÜSİAD Kocaeli Başkanı Uslu’nun konuşmasının ardından MÜSİAD Üyeleri ve Burkina Faso’lu İşadamları kendileri ve yaptıkları işler hakkında bilgilendirmelerde bulundular. Tanışmanın ardından özel olarak iş konuşmak isteyen işadamları önceden hazırlanmış İkili İş Görüşmeleri masalarına geçtiler.

Program her iki taraftan katılımcıların toplu aile fotoğrafı vermesinin ardından son buldu.

İkili İş Görüşmeleri programının ardından program hakkında değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Kocaeli Başkanı İsmail Uslu ifadelerinde şu sözlere yer verdi; ‘Ticareti geliştirmek adına düzenlediğimiz bu program ilerleyen süreçte üyelerimizin ihracat yapmasına ön ayak oldu. Ürünlerini getirebilen üyelerimiz ürünlerini sergiledi, getiremeyen üyelerimiz ise kataloglarla ürünlerini tanıttı. Program sonunda üyelerimizle yapmış olduğumuz değerlendirme sonrasında organizasyonun gayet verimli geçtiği sonucuna ulaştık. Üyelerimizden bazıları Burkina Faso ile ticarete başlamak için adım attıklarını ve ilerleyen süreçlerde alım heyetiyle randevulaştıklarını belirtti. Bu bizim ve ülkemizin ticareti için sevindirici bir durum.’
# genç

02 Ara 2022 - 12:14 - Ekonomi

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