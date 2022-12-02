02 Ara 2022 - 12:17- Ekonomi G: 02 Ara 2022 - 12:22

Hürriyet, mecliste kredi yetkisi isteyecek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hizmet araçlarının kiralanması yerine satın alımına dair yaptığı basın toplantısında, “141 araç için şu anda işlemleri devam ettiremiyoruz Salı günü gerçekleştirilecek mecliste kalan araçlarımızın satın alınabilmesi için kredi yetkisi isteyeceğiz” ifadelerini kullandı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Hürriyet, mecliste kredi yetkisi isteyecek mask
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hizmet araçlarının kiralanarak dışarıya para harcaması yerine Devlet Malzeme Ofisi’nden daha uygun fiyata satın alınarak belediyenin mal sahibi olmasına dair verdiği mücadele hala devam ediyor. Konuyla ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bugün İzmit Belediye binası içerisinde bulunan toplantı salonunda basın açıklaması gerçekleştirdi.

“46 MİLYONLUK KREDİYİ KULLANMAYI BAŞARABİLDİK”
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet açıklamasında 46 milyonluk krediyi kullanmayı başarabildiklerini ifade ederek, “ İzmit Belediyesi olarak uzun bir süredir hizmet araçlarının satın alımı konusunda mücadele yürütüyorduk. 2 buçuk yıl önce de aynı mücadeleyi vermiştik. Belli bir kısmını 27 milyona 71 tane iş makinası olmak üzere satın alabilmiştik. Kalan kısmını almak için de 2 yıl sonra yeniden başlattığımız mücadele mecliste 125 milyonluk borçlanma yetkisi sokmuştuk. Bu 125 milyonun 46 milyonu bakanlık onayı olmaksızın belediye kanuna göre belediyenin bir önceki yıl gerçekleşen bütçesi üzerinden yapılan bir hesap yöntemi var. Yeniden değerleme oranları sonucunda çıkacak bütçe oranının yüzde 10’una kadar kısmı herhangi bir bakanlık onayı olmaksızın çoğunluk oylarıyla rahatlıkla kullanılabiliyordu. Bu rakamda 46 milyondu. Geri kalan kısım da bakanlık onayına tabii yani mecliste borçlanabileceğiniz bütçenizin yeniden değerleme oranına biz üstü içinde bakanlığa göndermiştik. Biz bakanlık onayı beklemeksizin hemen işlemlere başladık. Araçları satın alma kısmı ve bu araçların finans kuruluşlarıyla da bankalarla da görüşmelere başladık. Biz sonunda bu 46 milyonluk krediyi kullanmayı başarabildik. Bu 46 milyonluk kredinin 7 buçuk milyonunu iller bankasından aldık. 5 milyon gibi nakit geri kalanını teminat mektubuyla çözebiliriz düşüncesindeydi iller bankası ama bunu da hallettik. İller bankasından 7 buçuk geri kalan 38 milyon 630 bin liralık kısmını da TEB bankasından kullanacağız.

“KİRALAMA BEDELİ YÜKSEK OLAN ARAÇLARIMIZ ÖNCELİK OLACAK”
Araçlarımızı Devlet Malzeme Ofisi üzerinden Ford’dan alacağız. Ford’la da yapılan üst düzey görüşmeler sonucu araçlarımız üretim bandına gitti. Kiralama bedeli yüksek olan araçlarımız için öncelik koyduk. En çok kira bedeli hangi araçlarsa satın alma önceliğini onlara verdik. Büyük kısmı kamyon, kamyonet. 46 milyona 59 tane aracımızın alım sürecinin başarılı bir şekilde yürüdüğünü ilan ediyoruz. Kiralama sorumluluğundan yavaş yavaş kurtulmuş olacağız. Kredi bittikten sonra bir daha kiralama konuşulmayacak. Biz kredilerle belediyeyi borçlandırmıyoruz zaten gider kalemlerimizde olan paramızı kiralamaya değil satın almaya ödüyoruz.

TEKRAR MECLİSTE KREDİ YETKİSİ GÖRÜŞÜLECEK
Salı günü meclisimiz var bu 46 milyon için uğraşırken o arada toplamda 125 milyon kredi yetkisi istedik. Kredi meclisten AKP’li MHP’li arkadaşlarımızın çekimser kalması nedeniyle CHP ve İYİ Partili arkadaşlarımızın oylarıyla sonuçlanmıştı. Biz bu kararı bakanlığa gönderdik. Ama bakanlık bu 125 milyonluk kredi için alınan kararı reddetti. Bu arada o karar geldi. Reddedilmiş. Nedeni nitelikli çoğunluk gerekiyor dedi. Bütün meclis sayısı artı bir fazlası gerekiyor. Dolayısıyla biz 46 milyonun üzerinde kalan rakam 59 araç alıyoruz kalan 141 aracımız var satın alınması gereken. 141 araç için şu anda o karara dayalı olarak kalan işlemleri devam ettiremiyoruz. Mecburen yeniden meclise AKP ve MHP’li arkadaşlarımızın da evet oyu kullanmalarını rica ederek Salı günkü meclise yeniden sokmamız gerekiyor. Şu 46 milyon netleşsin diye bekledik. Kalan 141 aracımızın satın alınabilmesi için kredi talebi getireceğiz.

“115 MİLYONLUK KREDİYİ MECLİSE GETİRECEĞİZ”
2022 yılı bütçesi üzerinden bir yeniden değerleme oranı yapılacak. Krediden kalan 79 milyonluk kısım ekonomik koşullar sebebiyle 115 milyona yükseldi. Bu krediyi yeniden meclise getiriyoruz. CHP Grup Başkanvekili ve ilçe başkanım ile görüştüm onlar da AKP ve MHP meclis üyeleri ile görüşecekler. Bu maddenin Aralık ayında meclise girmesi gerekiyor. Kredi kullanma zorlaşıyor. Tüm meclis üyelerinden ricam bize zaman kaybettirmeden Salı günü bu kredinin onaylanmasıdır. Sıcağı sıcağı aldığımız sözlerin hızlıca yürüyebilmesi ve araç fiyatları artmadan 140 aracımızı alarak kiralama defterini kapatmak istiyoruz. Araçların fiyatları bir kat daha artmadan araçlarımızı almak istiyoruz. Salı günkü mecliste kalan 141 aracımızı almak için onay isteyeceğiz. 115 milyonluk krediyi meclise getireceğiz. Meclis üyelerinden ricam maddeyi onaylamaları. Kent adına, halkımız adına rica ediyoruz” şeklinde konuştu

# chp, Araç, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi, karar, AKP

02 Ara 2022 - 12:17 - Ekonomi

Muhabir  Cihat Polat

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