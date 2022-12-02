02 Ara 2022 - 12:26- Spor G: 02 Ara 2022 - 12:30

"Hayalim Türk atletizm tarihinde parmakla gösterilen sporculardan biri olmak"

Kırklareli'nde yaşayan 27 yaşındaki milli atlet Cihat İlhan, 2024 Paris Olimpiyatları için rakım antrenmanlarını Erzurum, kış antrenmanlarını ise Kenya'da yapıyor
"Hayalim Türk atletizm tarihinde parmakla gösterilen sporculardan biri olmak" mask
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Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünde atletizm antrenörü olarak da görev yapan Cihat İlhan, AA muhabirine, Erzurum'da yaşadıkları dönemde 7 yaşındayken, atletizmle ilgilenen ablasının peşinde koşarak bu spora merak saldığını söyledi. Daha sonra beden eğitimi öğretmeninin de teşvikiyle atletizme başladığını anlatan İlhan, 2004'de Diyarbakır'da, 2005'de Ankara'da düzenlenen yarışmalara katıldığını dile getirdi.

İlhan, Spor Lisesi'nde öğrenim gördüğünü, Kocaeli Darıca Belediyesi Spor Kulübüne transfer olduğunu ve ardından ay-yıldızlı formayla koşmaya başladığını ifade etti. 2014'te Portekiz'de düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'da birinci olduğunu belirten İlhan, milli takım adına katıldığı maraton ve yarı maratonlarda kürsüye çıkarak Türkiye'ye birçok madalya kazandırdığını kaydetti.

Ay-yıldızlı sporcu, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde yapılan maratonda 2 saat 23 dakika 12 saniyelik derece elde ettiğini, Kenya, Portekiz, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Fransa'nın da aralarında olduğu 25 ülkede maratonlara katıldığını anlattı.

Devlet desteğiyle 3 kıtada kamplara katılma fırsatı yakaladığını anlatan İlhan, "Kenya'da 6 ay kamp yaptım bu süreçte. Türkiye'ye döndüğümde Balkan Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Aynı zamanda Balkan Yarı Maraton Şampiyonası, Balkan Maraton Şampiyonası ve Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda koştum. Avrupa'da 23 yaş altı kategorisinde en iyi koşan atlet unvanını aldım." dedi.

"Hayalim parmakla gösterilen sporculardan biri olmak"

Rakım antrenmanlarını Erzurum'da, kış antrenmanlarını ise Kenya'da gerçekleştirdiğini belirten İlhan, "Antrenmanlarımız kuvvete dayalı değil de daha çok uzun mesafe oluyor. Mesela 30, 35, 40 kilometre koşuyoruz. Piste geldiğimiz zaman 5 kilometre ısınıyoruz. Dört kez 5000 metre yapıyoruz. Soğumayla birlikte 35-40 kilometreleri bulabiliyor. Hayatımız yatmaktan, koşmaktan ve beslenmekten ibaret. Bir sosyal hayatımız yok." ifadelerini kullandı.

İlhan, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlandığını anlatarak, "İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları yolunda güzel bir derece elde edip, ülkeme, bayrağıma, milletime bunu hediye ederim. Hayalim Türk atletizm tarihinde parmakla gösterilen sporculardan biri olmak. Şu anda öyle sayılmayız, aslında bizim büyüklerimiz daha kötü şartlarda daha büyük dereceler koştular. Ne zaman boynuz kulağı geçerse, o zaman hayallerimize kavuşmuş olacağız inşallah." şeklinde konuştu.
# türkiye, takım, Ankara, Avrupa

02 Ara 2022 - 12:26 - Spor

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