Çevrimiçi arkadaşlık hizmetleri bağımlılık yapabilir: Bundan nasıl kaçınabilirsiniz?

Çevrimiçi arkadaşlık çoğu parametreye göre çok olumlu bir eğilimdir. İnternette arkadaşlık etmek rahat, güvenli ve etkilidir. Web üzerinden arkadaşlık etmek mesafeleri, sınırları ve hatta dil engellerini unutmanızı sağlar. Nerede olduklarına, hangi dili konuştuklarına ve iletişim için hangi aygıtı kullandıklarına bakılmaksızın ilginç bir kişi sadece birkaç tıklamayla bulunabilir.

Ancak çevrimiçi arkadaşlığın da önemli bir dezavantajı vardır — bağımlılık yapabilir. Üstelik oldukça güçlü ... Bu nedenle, bugün çevrimiçi arkadaşlığın neden ciddi bağımlılığa neden olabileceğinden, bu konuda ne yapılacağından ve bunlardan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağını nasıl öğreneceğimizden bahsedeceğiz!

Çevrimiçi arkadaşlık bağımlılığı neden olur ve neden ciddi bir sorundur

İnternette, çevrimiçi arkadaşlık yoluyla kişisel hayatınızı düzenleme girişiminin, sonunda düzenli olarak arkadaşlık uygulamasına giriş yapmak ve yeni gelen mesajları kontrol etmek veya açık hedefler olmadan diğer kullanıcıların fotoğraflarını tekrar tekrar kaydırmak için karşı konulmaz bir ihtiyaca nasıl dönüştüğüne dair binlerce örnek bulabilirsiniz. Bunun nedeni, zaten bir alışkanlık haline gelmiş ve gerçek bir bağımlılığa neden olmuş olmasıdır.

Peki neden böyle bir bağımlılık ortaya çıkıyor?

İnternette arkadaşlığın neden bağımlılık yarattığını biraz merak ettiyseniz, muhtemelen her kaydırmanın mutluluk hormonu olan dopamin salınımını tetiklediği bir versiyonla karşılaşmışsınızdır. Ve böylece kelimenin tam anlamıyla her eylem bu tür önemsiz emisyonlara katkıda bulunur. Ancak her seferinde daha zayıflar ve bağımlılık daha güçlüdür.

Bununla birlikte, biraz farklı bir versiyon da vardır. 2001 yılında Stanford'dan nörobilimci Brian Knutson ilginç bir çalışma yaparak aslında dopaminin ödülün deneyimlenmesinden değil, beklentisinden sorumlu olduğunu kanıtlamıştır. Yani bağımlılığa neden olan ilginç bir tanışma beklentisiyle daha mutlu oluyoruz. Bir arkadaşlık sitesinde çok başarılı olmasa bile, bir kişinin burada giderek daha fazla zaman geçirdiği ve gerçek dünyada giderek daha az zaman geçirdiği ortaya çıkmıştır.

İnternette arkadaşlık bağımlılığı nasıl önlenir?

Öncelikle, tam olarak ne yapmanıza gerek olmadığını tanımlayalım:

Tüm arkadaşlık uygulamalarını ve arkadaşlık sitelerindeki profilleri tamamen silmek. Her şeyden önce bu anlamsızdır. Sonuçta her şeyi bu kadar aniden kopararak yalnızca daha güçlü bir şekilde geri dönmek isteyeceksiniz. İkincisi, nihai hedefe ulaşmadınız — aşkınızla tanışmadınız. Öyleyse neden bunu yapmak için herhangi bir fırsatı kesesiniz?

Arkadaşlık hizmetlerinden gelen tüm bildirimleri kaldırmak. Bazılarını sınırlamak gerçekten yararlıdır. Ancak, sizi uygulamaya veya siteye geri dönmeye teşvik etmemeleri için tüm bildirimleri tamamen kapatmak tamamen doğru değildir. Sonuçta, gerçekten önemli bir mesajı kaçırma riskiniz vardır.

Arkadaşlık hizmetlerini kullanmak için günlere göre bir program oluşturmak. Örneğin, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri arkadaşlık sitelerini veya arkadaşlık uygulamalarını kullanıyorsunuz ve diğer günlerde bunlara dokunmuyorsunuz. Gerçekte bu işe yaramaz. Sonuç olarak, "izin verilen" günlerde Web'de daha fazla zaman geçirecek ve diğer günlerde de bildirimleri ve gelen kutunuzu kontrol etmek için gevşeyeceksiniz.

Yani, herhangi bir radikal önlemi reddetmenizi gerçekten tavsiye ediyoruz. Çevrimiçi arkadaşlık bağımlılığından ve düşkünlüğünden gerçekten kaçınmak istiyorsanız, biraz daha düşünceli davranmanız gerekir. Biz de önerilerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız:

Her şeyden önce hedeflerinizi belirleyin. Milyonlarca arkadaşlık vasıtası kullanıcısı buna neden ihtiyaç duyduğunu tam olarak anlamıyor. Bu nedenle, başlamak için basit bir soruyu cevaplayın: "Siteyi / uygulamayı neden kullanıyorum?". Aşkınızı burada mı bulmak istiyorsunuz? Ya da belki yeni arkadaşlar? Yoksa sadece zorunluluk olmadan iletişim kurmak mı istiyorsunuz? İnanın, kendi hedeflerinizi anlamak, siz ve gelecekteki tanıdıklarınız için hayatı büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

Kendiniz için en uygun ve en uygun hizmetlerden birkaçını seçin. Dahası, kendinizi klasik arkadaşlık ile sınırlamayın. Alternatif bir format deneyin — web kameralı sohbet. Bu, sizi rastgele partnerlere bağlayan ve hemen hemen her konuda baş başa iletişim kurmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Arkadaşlık yaklaşımını kökten değiştirmek için harika bir fırsat ancak onları terk etmek için değil. Aşağıdaki cam to cam sohbetleri öneriyoruz: canlı kamera sohbet sitesi CooMeet, Azar, OmeTV ve Chathub. Bu hizmetler kendilerini kanıtlamıştır, geniş ve sadık bir kitleye sahipler ve en önemlisi kameralı sohbet, klasik çevrimiçi arkadaşlık kadar zaman almıyor.

Niş ve tematik arkadaşlık hizmetlerinden yararlanın. Web kamerası sohbeti istediğiniz sonucu vermiyorsa ve bağımlılık yapıyorsa, daha az kalabalık ancak daha dar odaklı çevrimiçi arkadaşlık hizmetlerini deneyin. Aslında bunlardan çok var. Vejetaryenler için, köpek sahipleri için, seyahat severler için, sakallı erkekler ve sakallı erkekleri seven kızlar için vb. siteler bulabilirsiniz. Bazen küçük bir niş arkadaşlık sitesi bile milyonlarca dolarlık Tinder veya diğer büyük benzerlerinin yapamadığı bir şeyi yapabilir.

Gerçek dünyayı unutmayın. Çevrimiçi arkadaşlık çok kullanışlıdır, buna itiraz edemezsiniz. Ancak bu kolaylık ve rahatlık nedeniyle kişi çevrimiçi dünyaya çok çabuk alışır ve gerçek dünyanın varlığını tamamen unutur. Genellikle biriyle yüz yüze tanışma olasılığını düşünmeyi bırakır ve diğer insanların arkadaş edinme veya ilişki kurma girişimlerini görmezden gelir. Bunu yapmayın, gerçek dünya yok olmadı!

Bağımlılık kritik bir hal alırsa bir uzmana başvurun. Herhangi bir ciddi bağımlılık kişi için tehlikelidir. Ve bazı durumlarda en iyi çözüm, bu bağımlılığın üstesinden gelmenize ve yolunuza devam etmenize yardımcı olacak bir psikoloğa başvurmaktır. Bu nedenle, yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bunu ihmal etmeyin.

Ve asla pes etmemeniz gerektiğini unutmayın. Bazı insanlar şanslıdır ve aşklarını bir arkadaşlık sitesinde veya canlı kameralı sohbete girdikten sadece birkaç gün sonra bulur. Diğerlerinin ise kaderlerini birleştirecekleri kişiyle tanışmaları aylar hatta yıllar alır. Ama buna değer!

Özetleyelim

İnternet arkadaşlığı her birimiz için en geniş fırsattır. Tek soru, bu fırsatları nasıl kullandığınızdır. Favori sitenize veya uygulamanıza çok mu bağımlısınız? Sizin için gerçek hayatın yerini mi aldılar? Aşırı bağımlı hale mi geldiniz?

Modern dünyada arkadaşlık hizmetlerini kullanmak mümkün ve gereklidir — bu tamamen normaldir. Önemli olan bunu neden yaptığınızı, hangi hedeflere ulaşmak istediğinizi ve bunun için hangi araçları kullanacağınızı anlamaktır. Bu nedenle, kendiniz için yeni bir şey keşfetmekten, arkadaşlık formatlarını denemekten ve çevrimiçi arkadaşlığı sonsuz bir rutine dönüştürmekten korkmayın. İyi şanslar!