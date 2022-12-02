02 Ara 2022 - 13:38- Eğitim G: 02 Ara 2022 - 13:40

Prof. Dr. Bülent Arı’nın Kocaeli Üniversitesi’ne girişi yasaklandı

Cihat Polat
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Prof. Dr. Bülent Arı’nın Kocaeli Üniversitesi’ne girişi yasaklandı mask
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Kocaeli'de İstanbul üniversitesi siyaset bilimi bölümü Prof. Dr. Bülent Arı, eski doktara öğrencisi olan ve şu anda Kocaeli Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ş.K. kadın öğretim görevlisinin ifadesine göre üniversitedeki odasına girerek sözlü tacizde bulunan Bülent Arı kadının telefonuna el koyduktan sonra erkek arkadaşının hediyesi olan tabloyu parçalaması üzerine gözaltına alınan profesör serbest bırakıldı. Arı mahkemenin aldığı tedbir kararına göre Kocaeli Üniversitesi’ne girmesi yasaklandı

Olay 28 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 12:00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Bülent Arı, eski Doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ş.K. isimli kadın öğretim görevlisinin odasını bastı. Ş.K.’nın ifadesine göre Prof. Dr. Bülent Arı, Ş.K’nın telefonunu el koyup, “ Benim olacaksın, seninle evleneceğiz. Yoksa seni işsiz bırakırı” dedi ve Ş.K.’nın erkek arkadaşı tarafından hediye edilen tabloyu kırdı ve sözlerini devamında Arı” Sen terbiyesiz hayasızsın.” dedi. Bu esnada içeri giren erkek arkadaşı ile tartışan Arı “Benim kadınımı kimse benden alamaz” dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın üniversite güvenliğine bildirilmesi üzerine güvenlik tarafından konu emniyet güçlerine ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Bülent Arı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan Bülent Arı karakoldan serbest bırakıldı

TEDBİR KARARI

Akademisyen Ş.K.’nın talebi üzerine, Kocaeli 1. Aile Mahkemesi, Prof. Dr. Bülent Arı hakkında, “Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşamaması ve gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşamaması” kararı verdi. Kararın 30 gün süreyle geçerli olduğu, 30 gün dolduktan sonra Ş.K’nın süreyi uzatacağı öğrenildi.

“HER ZAMAN CAHİL HALKA GÜVENDİM”

Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bülent Arı geçmişte katıldığı bir canlı yayın programında “Okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güvendim” demiş ve skandal yorumlara imza atmıştı. Kamuoyunda yoğun eleştirilere neden olan Arı, yıllardır görev yaptığı Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden istifa etmek zorunda kalmıştı.

KILIÇDAROĞLU “GERiZEKALI” DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Cahil halka daha çok güveniyorum” diyen Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Arı’ya sert sözlerle yüklenmiş “Nasıl okumuş, nasıl profesör olmuş. Hani gerizekalı desem adama hakaret etmiş olurum. Gerizekalılığın da bir düzeyi var” diye tepki göstermişti.

# Olay, polis, emniyet, chp, Kocaeli Üniversitesi, eğitim, Kadın

02 Ara 2022 - 13:38 - Eğitim

Muhabir  Cihat Polat

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