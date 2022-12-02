KOTO’da seminer düzenlendi

BARIŞ: BİLGİLENDİRME TOPLANTILARIMIZ SÜRECEK

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkan Yardımcısı Barış, günümüz ekonomi koşullarında finansal desteklerin işletmeler için hayati olduğuna vurgu yaparak, “Üyelerimizin gerek KOSGEB gerekse de diğer devlet desteklerinden yararlanması adına bilgilendirme toplantılarımıza devam edeceğiz” dedi.

İŞLETMELERİN %99.9’U KOBİ STATÜSÜNDE

Akabinde sunumuna başlayan KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürü Ustaömer, kurumun sağladığı destekler ve bankacılık işlemlerinde zorunlu hale gelen İşletme Sınıfı ve KOBİ Vasfı Belgesi hakkında detaylı bilgiler verdi. Ustaömer detaylı sunumunda, “Gerek Türkiye'deki gerek dünyadaki işletmelerin %99.9’u KOBİ statüsünde yer alıyor. 250'den az çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon TL'yi aşmayan işletmeleri KOBİ olarak tanımlıyoruz.

7 ARALIK 2022’YE KADAR BAŞVURU

Kurumumuzun da bu statüdeki işletmelere bazı destek programları söz konusu. KOSGEB’in desteklerini; Girişimcilik, Yenilikçilik ve Geliştirme Programları olarak 3 başlıkta gruplandırabiliriz. Hali hazırda verdiğimiz tüm desteklerin yanında 7 Aralık 2022 tarihine kadar açık olan proje teklif çağrımız var. Çağrı kapsamında öncelikli iki sektör var. Bu sektör altında işletmelerimizin ürünlerini ortaya koymasını istiyoruz. Otomotiv sanayii ve savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına olarak şu anda çağrıdayız.

PROJENİN AMACI

“Savunma ve Elektrikli/Hibrit Otomotiv Sanayi İhtiyaçlarının Millileştirilmesi Kapsamında İşletmelerin Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi” başlıklı çağrı ile savunma sanayisi alt başlığında milli teknolojiler ile dışa bağımlılığı azaltmak hedeflenirken otomotiv ayağında elektrikli/hibrit araçların sensör, batarya, yakıt hücresi ve yazılım gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin arttırılması ve elektrikli araçlar için batarya yatırımı amaçlanıyor.

6 MİLYON TL ÜST LİMİTLİ

Yeni çağrıya, KOSGEB veri tabanına kayıtlı, KOBİ beyannamesi onaylı işletmeler başvurabilecek. 6 milyon üst limitli desteğin 3 milyon 150 bin liralık kısmı geri ödemesiz, 2 milyon 850 bin liralık bölümü geri ödemeli olarak tasarlandı. İşletmeler, makine-teçhizat, donanım, ham madde, yazılım, hizmet alımı, nitelikli personel, sınai mülkiyet hakları, test, analiz ve belgelendirme başlıklarında destekten yararlanabilecek.

HANGİ İŞLETMELER BAŞVURABİLİR?

Çağrıya; akümülatör ve pil imalatı, elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı, iletişim ekipmanlarının imalatı, ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı, elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı, kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı, rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı, motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı, askeri savaş araçlarının imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapabilecek. İşletmelerimizi bu projeye başvurmaya davet ediyoruz.

MODEL FABRİKA DESTEĞİ

Bir de Model Fabrika Desteği var. Model Fabrikalardan şu anda Türkiye'de 7 tane var alacakları eğitim giderleri 100 bin TL’ye kadar destekleyebiliyoruz. Kocaeli'de herhangi bir şu an için kurulmuş bir model falan yok ama işte Kocaeli Ticaret Odamızın ilgili kurumlar işbirliğiyle girişimleri var. Dolayısıyla yakın zamanda bunlarla alakalı bir gelişmeler olabilir. Bu model Fabrikalardan işletmelerinizin alacakları eğitimleri Bizler KOSGEB olarak destekleyebiliyoruz.

KOBİ’LERİN KREDİLERDEN ALDIĞI PAY DÜŞÜK

Son olarak da İşletme Sınıfı ve KOBİ vasfı Belgesinden bahsetmek istiyorum. Daha önce de bahsettiğim üzere ülkemizdeki işletmelerin % 99.9’u KOBİ vasfında. Ancak KOBİ’ler kredilerden yaklaşık % 25 oranında faydalanabiliyorlar. Bu düşük bir rakam. Yani siz istihdamın %70'ini sağlayacaksınız ama kredilerden daha az pay alacaksınız. Bu kapsamda da Merkez Bankası bir girişimde bulundu. Bankacılık işlemlerinde, KOBİ Vasfı Belgesi’ni zorunlu hale getirdi. Belgeyi kurumumuz temin ediyor. Son 2-3 haftadır da bu konuda müdürlüğümüzde üst düzey yoğunluk yaşıyoruz.

BELGE NASIL TEMİN EDİLİR?

Belge temin süreci şöyle işliyor; İşletmelerimiz eğer KOSGEB veri tabanına kayıtlı değilse işletme yetkilisiyle yani ticaret sicilindeki yetkisinin e-devlet şifresi ile beraber gidip ilk önce KOSGEB veri tabanına kaydını yaptırması gerekiyor. 2 dakikalık bir işlem bu ve online olarak yapılıyor. Kayıttan sonra önce 2020, sırasıyla daha sonra 2021 KOBİ beyannamesini dolduruyor. Burada sıra önemli. Bu beyannamelerin bir kısmı sistem tarafından otomatik olarak onaylanıyor bir kısmı ise bizim uzmanlarımızın onayına düşüyor. Bu onaya düşmesi ile alakalı bazı hususlar var. Çalışan sayısı sıfır geldiyse, Gelir İdaresi’nden satış rakamları veya ciroları veya mali bilançoları çekemediysek uzmanlarımızın onayına düşüyor. Uzman kontrolünden sonra bizler bu beyannameleri onaylıyoruz ve işlemleri tamamlıyoruz. Toplamda 10 dakikalık bir işlem. Son olarak KOBİ Vasfı Belgesi’nin e- devlet üzerinden e-imzalı olarak temin ederek bankacınızla iletişime geçerek belgeyi veriyorsunuz” ifadelerine yer verdi.