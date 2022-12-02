9 ilde DEAŞ'a operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik MASAK raporları doğrultusunda çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, 14 şüphelinin sosyal medya vasıtası ile yardım adı altında topladıkları parayı cezaevlerinde ve sözde çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ mensuplarının ailelerine aktardığını tespit etti. Ekipler, şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Tokat, Adıyaman, Mardin, Rize ve Şanlıurfa'da 9 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu. 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.