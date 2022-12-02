02 Ara 2022 - 14:12- Siyaset G: 02 Ara 2022 - 14:17

Söğüt, MHP’lilerle buluştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında sunum yapan Başkan Söğüt, gelen soruları da cevapladı
Söğüt, MHP’lilerle buluştu mask
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. KirazlıyalıNazende Restoran ve Kafe’de gerçekleştirilen buluşma sohbet ortamında gerçekleştirilirken, karşılıklı fikir alışverişinde de bulunuldu. Toplantı öncesinde MHP teşkilatlarına 3,5 yılda yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili olarak sunum izletildi.

İSTİŞAREDE BULUNDULAR

Sunum sonrasında konuşan MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, “Başkanımızla bir araya gelmek, istişare etmek için bu toplantıda bir aradayız. Bizlerin iletecekleri, başkanımızın bizlere anlatacağı konular mutlaka vardır” dedi. Zeki Gürsu’nun ardından söz alan Başkan Şener Söğüt, “Oluşturduğumuz istişare mekanizmasıyla ilçemizin ihtiyaçlarını belirliyor, hizmetlerini buna göre yapıyoruz.

İLÇEDE ORTAK AKIL

MHP ilçe yönetimimiz ve meclis üyelerimiz ile gerçekten güzel diyaloglar içerisindeyiz. Sizlerin de fikirleri ile ortak akılla kentimize en güzel hizmetleri sunma gayretindeyiz. Cumhur İttifakı’nın ilkeleri ve taraflarının gayet net, bir ortak hedef birlikteliğiyle milletin huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz.  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli de bu konuda her zaman fikir birlikteliğinde.

BİRLİKTE İMZA ATTIK

Geneldeki birliktelik kuşkusuz yerele de yansıyor. Hem Kocaeli genelinde hem de Körfez’de güzel bir hizmet birlikteliği içerisindeyiz. Bugün 3,5 yılı aşan süre içerisinde çok güzel hizmetlere imza attık. Bunda sizlerin de emeği, var. Yola çıkarken hazırladığımız beyannamemizin büyük çoğunluğunu tamamladık ya da projeye başladık. Tabi bunlar dışında altyapıya 500 milyon TL’lik bir yatırım yaptık.

PRESTİJ CADDELER

Görünmeyen ve zorlu bir hizmet ama çok şükür üstesinden geldik. Şimdi o caddelerimizin üstyapılarını da tamamladık. Asfaltı, kaldırımı ve dekoratif aydınlatmaları ile prestij cadde haline getirdik” dedi. Projeler hakkında bilgiler aktaran Başkan Söğüt, daha sonra MHP İlçe yöneticilerinden gelen soruları cevapladı, talepleri tek tek not aldı.

02 Ara 2022 - 14:12 - Siyaset

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