02 Ara 2022 - 14:22- Sağlık G: 02 Ara 2022 - 14:25

“12 Aralık’taki ihalede bankalar sağlıkçılara bonkör davranmalı”

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, banka promosyonu süreci hakkında Sarı Sendika’nın üyelerini kandırdığını, 12 Aralık’ta yapılacak olan ve yaklaşık 20 bin sağlık çalışanını ilgilendiren ihale ile ilgili, “Bankalar pandemi sürecindeki fedakarlıkları dikkate alarak sağlık çalışanlarına bonkör davranmalıdır” dedi
“12 Aralık’taki ihalede bankalar sağlıkçılara bonkör davranmalı” mask
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Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker,Kocaeli Devlet Hastanesi önünde çalışanları ilgilendiren promosyon ihalesi süreci ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Çeker, “İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda yaklaşık 20 bin çalışan var. Bunun 12 bini sağlık çalışanı, 8 bini sürekli sözleşmeli kamu işçisidir. Aileleri ile birlikte yaklaşık 60 ile 80 bin kişiyi ilgilendiren banka promosyonlarının revize edilmesi veya yeni bir ihale yapılarak çalışanların haklarının korunması ve en azıdan artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında bir nebze olsun rahat nefes almaları için 11 Ağustos 2022 tarihinde İl Sağlık Müdürünü ziyaretimiz ile başlatmış olduğumuz mücadelenin sonuna yaklaştık” dedi.

“KÜLLİYEN YALAN”

Çeker, “Kanunların sendikalara vermediği yetkiyi kullanmaya çalışan, kendisini kurum amirinin yerine koyan Malum Sen (Sarı Sendika) çalışanları yanlış yönlendirmekte veçalışanların umut ve beklentileri ile beslenmektedirler. Malum sendika her zaman olduğu gibi İl Sağlık Müdürlüğü yerine kendisini konumlandırarak promosyon sözleşmesinin revize veya yenilenmesi süreci ile ilgili olarak çalışanları kandırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının ülke genelinde promosyon ihale süreçlerini yasakladığı külliyen yalandır” dedi.

“YALANCININ MUMU”

“28 Kasım’da akşam mesai bitimine doğru İl Sağlık Müdürlüğünün sitesinden promosyon ihalesinin yapılacağı, 12 Aralık saat 10:00’da Müdürlükte yapılacağı ilan edildi.Ancak yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan’ın promosyon ihalesini 12 Aralık’ta gerçekleştireceklerini açıklaması ile Malum Sendika yine yalanları ile baş başa kaldı. Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi olarak bizler görev ve sorumluluk bilinci ile çalışanları asla yanıltmadık” dedi.

“BANKALAR BONKÖR DAVRANMALI”

12 Aralık’taki ihaleyi sağlık çalışanları adına yakından takip edeceklerini ifade eden Çeker,“Sağlık çalışanlarının ekonomik refah seviyesini yükseltmenin yanı sıra banka promosyon ihalesinde de Türkiye’ye örnek bir ihale için Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerinin buna göre bir çalışma yapmasını da beklemekteyiz. Bankalar, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde fedakarca çalışmalarını göz önünde bulundurarak promosyon ödemelerinde bonkör davranmalıdır” diyerek açıklamasını sonlandırdı. 
# sağlık, türkiye, kamu, ihale

02 Ara 2022 - 14:22 - Sağlık

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