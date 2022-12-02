Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü için seçmeler tamam

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü yeni döneme merhaba demeye hazırlanıyor. Seçmelerin tamamlandığı Tiyatro Bölümü için toplamda 92 aday yeteneklerini sergilerken, başarılı olan kursiyerlerin listesi izmit.bel.tr adresinde açıklandı. Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi’nde gerçekleşen seçmelerde adaylara eğitmenler tarafından belirlenen tiyatro eserlerinden monologlar verildi. Monologları sergileyerek yeteneklerini ortaya koyan gençler seçici kurul puanlamaları ile İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü’nde eğitim almaya hak kazandı. Sonuçlar için https://izmit.bel.tr/duyuru/izmit-belediyesi-sanat-akademisi-tiyatro-bolumu-kursiyer-secmeleri-sonuclari-20400/ link paylaşıldı.