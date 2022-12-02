DEVA’ya taze kan

Genel başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisinde daha önce iş yoğunluğu nedeniyle ilçe başkanlıkları boşalan Kartepe ve Başiskele ilçelerine atama yapıldı.

Daha önce Kartepe ilçe başkanı olan Emre Erhan ve Başiskele İlçe Başkanı olan Av. Görkem Bora Taner iş yoğunlukları nedeniyle görevi bırakmak istediklerini bildirmişlerdi. Başkanlar Erhan ve Taner’in ise il yönetim kurulu bünyesinde danışman olarak görev alacakları açıklanmıştı.

Hızlı bir şekilde yeni ilçe başkanlığı için yapılan başvuruları inceleyen İl Yönetimi daha önce Kartepe ve Başiskele ilçe yönetimlerinde de görev almış bulunan iki isme Genel Merkez’in de onayı ile birlikte yetki verdi.

DEVA Partisi Kartepe İlçesi Başkanlığı’na Avukat İsmail Ensar Baturman, DEVA Partisi Başiskele İlçe Başkanlığı’na ise M. Fatih Yaşar atandı.

DEVA’DA 2 İLÇEYE YENİ BAŞKAN

Kocaeli İl Başkanlğı’nda düzenlenen törenle yetki belgelerini her iki ilçe başkanına da takdim eden İl Başkan Adem Koç, “Partimizin kuruluşundan bu günlere kadar gelmesinde büyük emekleri olan Sayın Görkem Bora Taner’e ve Sayın Emre Erhan’a bu değerli hizmetleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Hükumetin baskısı nedeniyle kimsenin cesaret edemediği bir zamanda bu değerli arkadaşımız ellerini taşın altına koyarak çok önemli bir cesaret gösterdiler ve bu iki ilçemizde de başarı ile DEVA Partisi bayrağını dalgalandırdılar. Her ikisine de çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da İl Yönetimimizde kendilerinin görüş ve çalışmalarından faydalanacağız.

Diğer yandan iki değerli arkadaşımızı da ilçe başkanı olarak atamanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Başiskele ilçe yönetiminde de görev almış olan Sayın M. Fatih Yaşar’a ve Kartepe İlçesi Başkanlığı’na atanan Sayın Avukat İsmail Ensar Baturman’a da yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

DEVA Partisi ailesi olarak kutlu iktidar yürüyüşümüzde şimdi çok daha güçlüyüz. Hayırlı uğurlu olsun!” dedi.

İSMAİL ENSAR BATURMAN KİMDİR?

İsmail Ensar Baturman 1991 senesinde Kocaeli İzmit’te doğu. Kocaeli Anadolu Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesine yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Uzun seneler İstanbul'da avukat olarak çalıştıktan sonra doğup büyüdüğü şehre dönüp Kocaeli'de serbest avukatlık ve ara buluculuk yapmaktadır.

İsmail Ensar Baturman İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde DEVA Partisi İstanbul İl Yönetimi’nin oluşumunda ve Beşiktaş İlçe Yönetimleri’nin oluşumunda aktif rol almıştır. Kocaeli’ne döndükten sonra önce Başiskele DEVA İlçe Başkanlığı’nda ve ardından da Kartepe DEVA Partisi İlçe Başkanlıklarında da görev almıştır.

M. FATİH YAŞAR KİMDİR?

Öğretmen anne ve babanın 2 çocuğu olarak 6 Şubat 1976 yılında İzmir’ de doğdu. 6 aylıkken anne ve babamın tayini Kırşehir’ in Çiçekdağı kazasına çıkması nedeniyle 1981 yılına kadar Çiçekdağı’nda yaşadı ve ardından baba memleketi olan Şanlıurfa’ ya taşındı. İlk, orta ve lise tahsilini Şanlıurfa’ da tamamladıktan sonra 1993 ile 1998 yılları arasında Şanlıurfa Harran Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü okudu. Üniversite hayatımı tamamladıktan sonra 2000-2006 yılları arasında çok uluslu ilaç firması olan Lilly ilaç Ltd Şti. de Tıbbi Satış Temsilcisi olarak çalıştı.

30.11.2006 tarihinde istifa ederek Şanlıurfa’ da ÇED Çevre Denetim firmasını kurdu. Bu firma çatısı altında 7 yıl Çevre Mühendisliği, ISO 9001, 18001, TSE Hizmet Yeri, TSE ürün belgelendirme gibi konularda danışmanlık faaliyetleri sürdürdü. 2013 yılında 6331 sayılı yasanın devreye girmesiyle birlikte Kocaeli ilinde Başarı İş Güvenliği Hizmetleri’ni kurarak iş sağlığı ve güvenliği sektöründe çalışmalara başladı. O tarihten itibaren iş güvenliği sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmaları arasına girmeyi hedefledi ve 2018 yılına kadar çeşitli yatırımlar yaparak peş peşe 4 şirket daha kurup toplam 5 şirketten oluşan HSQE Şirketler Grubunu oluşturdu. Bu 5 yıllık süreçte yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 30 çalışanıyla birlikte iş güvenliğinde Kocaeli’ nin önde gelen firmaları arasına girmeyi başardı. 2020 yılının Ekim ayında Sn. Ali BABACAN’ın kurduğu DEVA Partisi’ne Başiskele İlçe yönetimi kurucu üyeleri arasında yer alarak üye oldu. O günden itibaren Deva Partisi Başiskele ilçe teşkilatı birimlerinde görev aldı. İlk görevim olan Parti içi eğitim ve insan kaynakları birim başkanlığı çalışmalarımı sürdürürken, Tanıtım ve Halkla ilişkiler birim başkanlığı görevine getirildi. Aralık 2021 tarihinden 30.11.2022 tarihine kadar bu birimin birim başkanı olarak görevini sürdürdü. 30.11.2022 tarihinde Başiskele Kurucu ilçe başkanı Sn. Görkem Bora TANER’den bayrağı teslim alarak Başiskele İlçe Başkanlığı görevine getirildi.