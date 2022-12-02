02 Ara 2022 - 15:22- Ekonomi G: 02 Ara 2022 - 15:25

‘Sanayide Kadın Eli’ meyvelerini veriyor

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu’nun bir yıldır üzerinde titizlikle çalıştığı Sanayide Kadın Eli projesi meyvelerini vermeye başladı
‘Sanayide Kadın Eli’ meyvelerini veriyor mask
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Sanayide  kadın istihdamının artırılması ve sanayi sektöründe gençlere ilham olacak rol model kadın sayısının çoğalmasının yanı sıra sanayide nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu tarafından ise ilimizdeki çalışmalarına başlanan “Sanayide Kadın Eli” projesi ilimizde büyük yankı uyandırmıştı. Yaklaşık bir yıl önce projenin yaygınlaşması ve amacına ulaşması için hummalı bir şekilde işe koyulan Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu emeklerinin karşılığını almaya başladı.

MÜHENDİS ADAYLARI

Projenin tanıtımı için toplantılar düzenleyen, ziyaretler gerçekleştiren ve firmalar ile işbirliği yapan TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu bu kez Sabancı Holding bünyesindeki Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikası ile birlikte kadınların iş gücüne kazandırılmasına yönelik bir etkinliğe imza attı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Kocaeli Üniversitesi’nin mühendislik fakültelerinde eğitim gören kadın mühendis adayları katıldı.

İŞBİRLİĞİNE VARILDI

Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Nurcan Babalık ile İcra Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu etkinlikte öğrenciler önce fabrikayı gezdi, ardından Sabancı Topluluğu’nda çalışan kadın mühendislerle bir araya geldi. Öğrenciler, Sabancı Gönüllüsü mentor kadın mühendislerle birebir çalışma imkânı buldu, onlara meslek ve kariyerleri hakkında sorular yöneltti. Diğer taraftan Kadın Girişimciler Kurulu’nun Güler Sabancı ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye’deki Brisa servis noktalarında kadın istihdamı yapılması konusunda işbirliğine varıldı.

# türkiye, eğitim, Kadın, Kocaeli Üniversitesi

02 Ara 2022 - 15:22 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Jeoloji Müh. Behzat G. - Beklenen büyük İstanbul depremi sırasında ve benzeri hasar verebilir depremlerde, bu kadın eli ve tüm yetişen nitelikli kadroların zarar görmesini önlemek icin; depremlerin önceden tespiti önemli bir çözüm yoludur. Sağlam zemine veya güçlendirilen zeminlere teknik projesine uygun binalar yapmak ilk kuraldır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Aralık 16:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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